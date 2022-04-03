Данілов соромить Радбез ООН після звірств РФ в Бучі: Де заяви? Де рішення?

Секретар РНБО Олексій Данілов вважає, що Рада безпеки ООН після побаченого на звільнених територіях Київської області має зібратися і "врешті вирішити", хто має входити до складу Радбезу, а хто - ні.

Джерело: Данілов в ефірі українського телебачення

Пряма мова: "Я не бачу заяви членів Ради безпеки ООН. Є у нас така інституція в світі.

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Я вважаю, що після того, що відбулося в Бучі, після того, як стало відомо усьому світу, вони б мали терміново зібратися і дати оцінку цьому всьому. І врешті решт вирішувати, хто там має бути в цій раді, хто там не має бути, бо це якось дивно виглядає".

Деталі: За словами Данілова, країни Балтії, Польща розуміють, що зараз відбувається в Україні, а от у Німеччині вважають, що власний добробут набагато важливіший за життя людей.

Секретар РНБО назвав це "неприпустимим".