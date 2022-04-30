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Один штурмовик і 9 безпілотників: ППО продовжує нищити цілі ворога

Валентина РоманенкоСубота, 30 квітня 2022, 00:21
Один штурмовик і 9 безпілотників: ППО продовжує нищити цілі ворога

У п'ятницю 29 квітня Збройні сили України ліквідували 10 повітряних цілей ворога.

Джерело: пресцентр командування Повітряних сил ЗСУ

Дослівно: "Один штурмовик Су-25 та одразу 9 безпілотників "Орлан-10" окупантів 29 квітня знищує протиповітряна оборона Сухопутних військ та Повітряних сил, використовуючи при цьому різні засоби ураження, включаючи переносні зенітні ракетні комплекси іноземного виробництва".

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Теми: війна
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