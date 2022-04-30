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Один штурмовик и 9 беспилотников: ПВО продолжает уничтожать вражеские цели

Валентина РоманенкоСуббота, 30 апреля 2022, 00:21
Один штурмовик и 9 беспилотников: ПВО продолжает уничтожать вражеские цели

В пятницу 29 апреля Вооруженные силы Украины ликвидировали 10 воздушных целей врага.

Источник: пресс-центр командования Воздушных сил ВСУ

Дословно: "Один штурмовик Су-25 и сразу 9 беспилотников "Орлан-10" оккупантов 29 апреля уничтожает противовоздушную оборону Сухопутных войск и Воздушных сил, используя при этом различные средства поражения, включая переносные зенитные ракетные комплексы иностранного производства".

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Темы: война
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