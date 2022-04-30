США почали вчити українських військових працювати з іноземним озброєнням
Субота, 30 квітня 2022, 02:10
США почали додатково вчити українських військових працювати на радіолокаційних системах і бронетехніці, які нещодавно виділили в рамках оборонної допомоги.
Джерело: речник Пентагону Джон Кірбі, якого цитує "Укрінформ"
Деталі: Навчання тривають на військовій базі в Німеччині. Як зазначається, основну частину навчань проводить Нацгвардія Флориди, яка має великий досвід взаємодії з українськими військовими.
Українські сили вже пройшли початкову артилерійську підготовку в інших місцях.
Крім Німеччини, в Європі є ще щонайменше дві локації, де відбувається підготовка військових ЗСУ для використання іноземного озброєння.
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