США почали вчити українських військових працювати з іноземним озброєнням

США почали додатково вчити українських військових працювати на радіолокаційних системах і бронетехніці, які нещодавно виділили в рамках оборонної допомоги.

Джерело: речник Пентагону Джон Кірбі, якого цитує "Укрінформ"

Деталі: Навчання тривають на військовій базі в Німеччині. Як зазначається, основну частину навчань проводить Нацгвардія Флориди, яка має великий досвід взаємодії з українськими військовими.

Реклама:

Українські сили вже пройшли початкову артилерійську підготовку в інших місцях.

Крім Німеччини, в Європі є ще щонайменше дві локації, де відбувається підготовка військових ЗСУ для використання іноземного озброєння.