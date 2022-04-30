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США почали вчити українських військових працювати з іноземним озброєнням

Анастасія КалатурСубота, 30 квітня 2022, 02:10

США почали додатково вчити українських військових працювати на радіолокаційних системах і бронетехніці, які нещодавно виділили в рамках оборонної допомоги.

Джерело: речник Пентагону Джон Кірбі, якого цитує "Укрінформ"

Деталі:  Навчання тривають на військовій базі в Німеччині. Як зазначається, основну частину навчань проводить Нацгвардія Флориди, яка має великий досвід взаємодії з українськими військовими.

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Українські сили вже пройшли початкову артилерійську підготовку в інших місцях.

Крім Німеччини, в Європі є ще щонайменше дві локації, де відбувається підготовка військових ЗСУ для використання іноземного озброєння.

Теми: СШАНімеччинаЗбройні сили
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