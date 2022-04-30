Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

США начали учить украинских военных работать с иностранным вооружением

Анастасия КалатурСуббота, 30 апреля 2022, 02:10

США начали дополнительно учить украинских военных работать на радиолокационных системах и бронетехнике, которые недавно были выделены в рамках оборонной помощи.

Источник: представитель Пентагона Джон Кирби, которого цитирует "Укринформ"

Детали:  Учения происходят на военной базе в Германии. Как отмечается, основную часть учений проводит Нацгвардия Флориды, обладающая большим опытом взаимодействия с украинскими военными.

Украинские силы уже прошли начальную артиллерийскую подготовку в других местах.

Кроме Германии, в Европе есть еще по меньшей мере две локации, где проходит подготовка военных ВСУ для использования иностранного вооружения.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: СШАГерманияВооруженные силы
Главное сегодня

фотоРоссия ударила ракетами по Одесщине: поврежден аэропорт

Новый обмен пленными: домой возвращаются 14 украинцев, в том числе одна беременная военная

Российские войска готовятся усилить натиск на востоке Украины - Минобороны

видеоРоссийские спецслужбы через криминалитет готовили мятеж в Одессе

видеоАнджелина Джоли приехала в Украину

фотоМатери пленного в Мариуполе военного отправили фото мертвого сына

Все новости...
США
США передали хозяйке саммита G20, что Путина там быть не должно
РФ никогда не оправится от последствий, если применит ядерное оружие
США не видят угрозы применения Россией ядерного оружия, несмотря на риторику Кремля
Последние новости
19:11
На переговорах с россиянами не обсуждается отмена санкций – Подоляк
19:11
ВСУ отбили 4 населенных пункта в Харьковской области - сводка Генштаба
18:58
В порту Амстердама отказываются разгружать танкер с российским дизелем
18:46
фотоВ Каховке россияне похитили местного директора школы
18:44
Украинские власти завершили учебный год в оккупированном Энергодаре
18:40
фотоРоссия ударила ракетами по Одесщине: поврежден аэропорт
18:25
Как Праска Плитка-Горицвит одолела ГУЛАГ - репортаж из Криворивни
18:21
Билеты на поезда снова можно приобрести онлайн – УЗ
18:19
видеоПентагон показал отправку бронетранспортеров М113 в Украину
18:18
фотоРоссия шпионит в Донецкой области беспилотниками спасателей - пресс-центр ООС
Все новости...