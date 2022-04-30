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США начали учить украинских военных работать с иностранным вооружением

Анастасия КалатурСуббота, 30 апреля 2022, 02:10

США начали дополнительно учить украинских военных работать на радиолокационных системах и бронетехнике, которые недавно были выделены в рамках оборонной помощи.

Источник: представитель Пентагона Джон Кирби, которого цитирует "Укринформ"

Детали:  Учения происходят на военной базе в Германии. Как отмечается, основную часть учений проводит Нацгвардия Флориды, обладающая большим опытом взаимодействия с украинскими военными.

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Украинские силы уже прошли начальную артиллерийскую подготовку в других местах.

Кроме Германии, в Европе есть еще по меньшей мере две локации, где проходит подготовка военных ВСУ для использования иностранного вооружения.

Темы: СШАГерманияВооруженные силы
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