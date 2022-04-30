ООН: Єдиний кандидат на заміну РФ в Раді з прав людини — Чехія
Субота, 30 квітня 2022, 05:14
10 травня Генасамблея ООН голосуватиме за країну, яка замінить РФ в Раді ООН з прав людини – наразі єдиним кандидатом є Чехія.
Джерело: речниця Асамблеї Пауліна Кубяк в AP
Деталі: Зазначається, що місця в Раді розділені між регіональними групами, і Росію повинна замінити східноєвропейська країна.
Нагадаємо:
- Рада з прав людини складається з 47 членів.
- 7 квітня 24 держави проголосували проти призупинення членства РФ в Раді ООН з прав людини. Це є максимальним рівнем покарання у Раді - виключити державу неможливо. Однак унаслідок цього РФ була позбавлена усіх процедурних прав, які мають члени Ради.
- Згодом Росія зробила заяву про свій "добровільний вихід" зі складу Ради.
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