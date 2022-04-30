ООН: Єдиний кандидат на заміну РФ в Раді з прав людини — Чехія

10 травня Генасамблея ООН голосуватиме за країну, яка замінить РФ в Раді ООН з прав людини – наразі єдиним кандидатом є Чехія.

Джерело: речниця Асамблеї Пауліна Кубяк в AP

Деталі: Зазначається, що місця в Раді розділені між регіональними групами, і Росію повинна замінити східноєвропейська країна.

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