ООН: Єдиний кандидат на заміну РФ в Раді з прав людини — Чехія

10 травня Генасамблея ООН голосуватиме за країну, яка замінить РФ в Раді ООН з прав людини – наразі єдиним кандидатом є Чехія.

Джерело: речниця Асамблеї Пауліна Кубяк в AP

Деталі: Зазначається, що місця в Раді розділені між регіональними групами, і Росію повинна замінити східноєвропейська країна.

Нагадаємо:

Рада з прав людини складається з 47 членів.

7 квітня 24 держави проголосували проти призупинення членства РФ в Раді ООН з прав людини. Це є максимальним рівнем покарання у Раді - виключити державу неможливо. Однак унаслідок цього РФ була позбавлена усіх процедурних прав, які мають члени Ради.

Згодом Росія зробила заяву про свій "добровільний вихід" зі складу Ради.