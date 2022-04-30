ООН: Единственный кандидат на замену РФ в Совете по правам человека — Чехия

10 мая Генассамблея ООН будет голосовать за страну, которая заменит РФ в Совете ООН по правам человека – единственным кандидатом является Чехия.

Источник: спикер Ассамблеи Паулина Кубяк в AP

Детали: Отмечается, что места в Совете разделены между региональными группами, и Россию должна заменить восточноевропейская страна.

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Напомним: