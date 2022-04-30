ООН: Единственный кандидат на замену РФ в Совете по правам человека — Чехия

10 мая Генассамблея ООН будет голосовать за страну, которая заменит РФ в Совете ООН по правам человека – единственным кандидатом является Чехия.

Источник: спикер Ассамблеи Паулина Кубяк в AP

Детали: Отмечается, что места в Совете разделены между региональными группами, и Россию должна заменить восточноевропейская страна.

Напомним:

Совет по правам человека состоит из 47 членов.

7 апреля 24 государства проголосовали против приостановления членства РФ в Совете ООН по правам человека. Это является максимальным уровнем наказания в Совете – исключить государство невозможно. Однако в результате этого РФ была лишена всех процедурных прав, которыми обладают члены Совета.

Впоследствии Россия сделала заявление о своем "добровольном выходе" из состава Совета.