До вироків щодо воєнних злочинів Росії мине щонайменше 1-2 роки – Малюська

Міністр юстиції України Денис Малюська заявив, що росіянам, винним у воєнних злочинах в Україні, не допоможе й дипломатичний захист, але питання буде в тому, щоб схопити їх.

Джерело: Денис Малюська в ефірі національного телемарафону, "Радіо Свобода"

Деталі: Міністр упевнений, що Україна має достатньо доказів воєнних злочинів російських військ, злочину агресії, а "за певних обставин також можна констатувати наявність злочину геноциду".

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Виносити вироки російським військовим та керівництву Росії можуть як українські національні суди, так і міжнародні інстанції. В тому числі Міжнародний кримінальний суд, трибунал, створення якого нещодавно підтримала Парламентська асамблея Ради Європи, та суди інших держав.

Водночас Малюська вказав на основну проблему: потрібно затримати винних фізично.

Пряма мова: "Якщо це український суд виноситиме вирок, інструментом пошуку таких людей буде в тому числі Інтерпол.

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Якщо це вироки, які виноситимуться МКС, то тут взагалі ще цікавіша історія, тому що його юрисдикцію підтримує більшість країн світу. І більшість країн світу не зважатиме навіть на дипломатичний захист, наприклад, Володимира Путіна чи його оточення, якщо вони потраплять на територію країни, яка визнає юрисдикцію МКС.

Безумовно, повноцінний запуск цих механізмів і перші вироки – це займе щонайменше рік-півтора-два. Тому що, природно, завжди міжнародні юрисдикції були повільними, і це ще дуже швидкі терміни для міжнародних судів як правило – це 6-8 років і далі".

Деталі: Другим блоком притягнення Росії до відповідальності Малюська назвав стягнення з Росії компенсацій за збитки, завдані агресією.

"Тут так само купа судів, які готові виносити рішення проти РФ: Європейський суд з прав людини, арбітражі, окрема комісія, яку ми будемо створювати за новим міжнародним договором, які забезпечать доступ до території РФ", – сказав він.

"Але схожа ситуація з кримінальними судами, в кримінальних потрібно спіймати когось, щоб у тюрму відправити, в цивільних судах - треба знайти російські гроші, які можна забрати", – додав міністр.

Малюська вказав на те, що більшість таких коштів наразі захищена суверенним імунітетом Росії. Водночас Київ "бачить механізми", як можна отримати доступ до цих грошей.

"Так само, йдеться не про місяці, а про процеси на рік, два, іноді й більше, але шлях зрозумілий і результат так само буде досягнутий", – уточнив міністр юстиції.

Цьому передувало: 20 квітня у Верховній Раді зареєстрували урядовий законопроект, який створює правовий механізм співробітництва з Міжнародним кримінальним судом, це забезпечить притягнення винних до відповідальності.

Україна і деякі представники Заходу вимагають притягнути Росію до відповідальності за воєнні злочини, зокрема, через події на Київщині.

Кремль відкидає будь-які звинувачення у вбивствах цивільних, хоча факти вбивств цивільних у період російської окупації підтверджують навіть супутникові знімки.