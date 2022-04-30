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До приговоров по военным преступлениям России пройдет минимум 1-2 года – Малюська

Елена РощинаСуббота, 30 апреля 2022, 07:46

Министр юстиции Украины Денис Малюська заявил, что россиянам, виновным в военных преступлениях в Украине, не поможет и дипломатическая защита, но вопрос будет в том, чтобы схватить их.

Источник: Денис Малюська в эфире национального телемарафона, "Радио Свобода"

Детали: Министр уверен, что у Украины достаточно доказательств военных преступлений российских войск, преступлений агрессии, а "при определенных обстоятельствах также можно констатировать наличие преступления геноцида".

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Выносить приговоры российским военным и руководству России могут как украинские национальные суды, так и международные инстанции. В том числе Международный уголовный суд, трибунал, создание которого недавно поддержала Парламентская ассамблея Совета Европы и суды других государств.

В то же время Малюська указал на основную проблему: нужно задержать виновных физически.

Прямая речь: "Если это украинский суд будет выносить приговор, инструментом поиска таких людей будет в том числе Интерпол.

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Если это приговоры, которые будут выноситься МУС, то здесь еще интереснее история, потому что его юрисдикцию поддерживает большинство стран мира. И большинство стран мира не будет учитывать даже дипломатическую защиту, например, Владимира Путина или его окружения, если они попадут на территорию страны, признающей юрисдикцию МУС.

Безусловно, полноценный запуск этих механизмов и первые приговоры – это займет как минимум год-полтора-два. Потому что, естественно, всегда международные юрисдикции были медленными, и это очень быстрые сроки для международных судов как правило – это 6-8 лет и далее".

Детали: Вторым блоком привлечения России к ответственности Малюська назвал взыскание с России компенсаций за ущерб, причиненный агрессией.

"Здесь так же куча судов, готовых выносить решения против РФ: Европейский суд по правам человека, арбитражи, отдельная комиссия, которую мы будем создавать по новому международному договору, которые обеспечат доступ к территории РФ", – сказал он.

"Но схожая ситуация с уголовными судами, в уголовных нужно поймать кого-то, чтобы в тюрьму отправить, в гражданских судах – нужно найти российские деньги, которые можно забрать", – добавил министр.

Малюська указал на то, что большинство таких средств защищено суверенным иммунитетом России. В то же время, Киев "видит механизмы", как можно получить доступ к этим деньгам.

"Так же речь не о месяцах, а о процессах на год, два, иногда и больше, но путь ясен и результат так же будет достигнут", – уточнил министр юстиции.

Этому предшествовало: 20 апреля в Верховной Раде зарегистрировали правительственный законопроект, которій создает правовой механизм сотрудничества с Международным уголовным судом, что обеспечит привлечение виновных к ответственности.

Украина и некоторые представители Запада требуют привлечь Россию к ответственности за военные преступления, в частности, из-за произошедшего в Киевской области.

Кремль отвергает любые обвинения в гражданских убийствах, хотя факты гражданских убийств в период российской оккупации подтверждают даже спутниковые снимки.

Темы: войнаРосcияПутинсуд
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