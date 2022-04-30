Росіяни штурмують Рубіжне й Попасну, обстріляли авто волонтерів і поліцейський автобус

16 масованих артилерійських атак витримали міста Луганській області за минулу добу, багато будинків пошкоджено, є загиблі та постраждалі.

Джерело: голова Луганської ОВА Сергій Гайдай у суботу 30 квітня

Пряма мова: "Дві школи та 20 будинків зазнали руйнувань 29 квітня, росіяни штурмують Рубіжне та Попасну... 16 масованих артилерійських атак витримали міста та села Луганщини за минулу добу.

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Так, сьогодні вночі диспетчер отримав повідомлення про влучання російського снаряду по двох сусідських будинках в Рубіжному, які були зруйновані та охоплені полум’ям. Є випадки із займанням покинутого житла чи пошкодженням без розповсюдження вогню…

Ще два будинки палали у Новодружеську – наряд ДСНС зміг прорватися в район міста, як тільки вщухли обстріли.

Крім того, пошкоджено п’ять житлових будинків у Гірському, ще 10 – у Оріховому".

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Деталі: У п'ятницю зранку російська армія обстріляла будівлю школи в нових районах Сєвєродонецька – там сталося займання в кабінетах. Пізніше стало відомо про пошкодження ще одного освітнього закладу міста.

У Гірському та Оріховому росіяни зруйнували щонайменше 15 будинків. Заходи щодо встановлення пошкоджень та постраждалих осіб ще тривають

Двох рятувальників госпіталізовано: баротравму голови та осколкові поранення обличчя вони отримали під час виклику до Лисичанська.

У Лоскутівці, що поблизу Лисичанська, ввечері 29 квітня загинув 70-річний чоловік. А приблизно в той же час на вулиці міста отримав поранення лисичанин.

Крім того, 29 квітня приблизно опівдні росіяни обстріляли автомобіль із волонтерами, який рухався у напрямку Попасної. У транспортному засобі перебували два місцевих жителі та вінничанин. Обійшлося без жертв.

Також стало відомо, що під час доставки ліків та медикаментів до лікарні в Сєвєродонецьку під мінометний обстріл потрапили службовий поліцейський автобус, а також власний автомобіль співробітника поліції. Постраждалих немає.