Росіяни штурмують Рубіжне й Попасну, обстріляли авто волонтерів і поліцейський автобус

16 масованих артилерійських атак витримали міста Луганській області за минулу добу, багато будинків пошкоджено, є загиблі та постраждалі.

Джерело: голова Луганської ОВА Сергій Гайдай у суботу 30 квітня

Пряма мова: "Дві школи та 20 будинків зазнали руйнувань 29 квітня, росіяни штурмують Рубіжне та Попасну... 16 масованих артилерійських атак витримали міста та села Луганщини за минулу добу.

Так, сьогодні вночі диспетчер отримав повідомлення про влучання російського снаряду по двох сусідських будинках в Рубіжному, які були зруйновані та охоплені полум’ям. Є випадки із займанням покинутого житла чи пошкодженням без розповсюдження вогню…

Ще два будинки палали у Новодружеську – наряд ДСНС зміг прорватися в район міста, як тільки вщухли обстріли.

Крім того, пошкоджено п’ять житлових будинків у Гірському, ще 10 – у Оріховому".

Деталі: У п'ятницю зранку російська армія обстріляла будівлю школи в нових районах Сєвєродонецька – там сталося займання в кабінетах. Пізніше стало відомо про пошкодження ще одного освітнього закладу міста.

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У Гірському та Оріховому росіяни зруйнували щонайменше 15 будинків. Заходи щодо встановлення пошкоджень та постраждалих осіб ще тривають

Двох рятувальників госпіталізовано: баротравму голови та осколкові поранення обличчя вони отримали під час виклику до Лисичанська.

У Лоскутівці, що поблизу Лисичанська, ввечері 29 квітня загинув 70-річний чоловік. А приблизно в той же час на вулиці міста отримав поранення лисичанин.

Крім того, 29 квітня приблизно опівдні росіяни обстріляли автомобіль із волонтерами, який рухався у напрямку Попасної. У транспортному засобі перебували два місцевих жителі та вінничанин. Обійшлося без жертв.

Також стало відомо, що під час доставки ліків та медикаментів до лікарні в Сєвєродонецьку під мінометний обстріл потрапили службовий поліцейський автобус, а також власний автомобіль співробітника поліції. Постраждалих немає.