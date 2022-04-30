Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Росіяни штурмують Рубіжне й Попасну, обстріляли авто волонтерів і поліцейський автобус

Олена РощінаСубота, 30 квітня 2022, 08:33
Росіяни штурмують Рубіжне й Попасну, обстріляли авто волонтерів і поліцейський автобус
Луганщина, фото Сергія Гайдая

16 масованих артилерійських атак витримали міста Луганській області за минулу добу, багато будинків пошкоджено, є загиблі та постраждалі. 

Джерело: голова Луганської ОВА Сергій Гайдай у суботу 30 квітня

Пряма мова: "Дві школи та 20 будинків зазнали руйнувань 29 квітня, росіяни штурмують Рубіжне та Попасну... 16 масованих артилерійських атак витримали міста та села Луганщини за минулу добу.

Реклама:

Так, сьогодні вночі диспетчер отримав повідомлення про влучання російського снаряду по двох сусідських будинках в Рубіжному, які були зруйновані та охоплені полум’ям. Є випадки із займанням покинутого житла чи пошкодженням без розповсюдження вогню…

Ще два будинки палали у Новодружеську – наряд ДСНС зміг прорватися в район міста, як тільки вщухли обстріли.

Крім того, пошкоджено п’ять житлових будинків у Гірському, ще 10 – у Оріховому".

ВІДЕО ДНЯ

Деталі: У п'ятницю зранку російська армія обстріляла будівлю школи в нових районах Сєвєродонецька – там сталося займання в кабінетах. Пізніше стало відомо про пошкодження ще одного освітнього закладу міста.

У Гірському та Оріховому росіяни зруйнували щонайменше 15 будинків. Заходи щодо встановлення пошкоджень та постраждалих осіб ще тривають

Двох рятувальників госпіталізовано: баротравму голови та осколкові поранення обличчя вони отримали під час виклику до Лисичанська.

У Лоскутівці, що поблизу Лисичанська, ввечері 29 квітня загинув 70-річний чоловік. А приблизно в той же час на вулиці міста отримав поранення лисичанин.

Крім того, 29 квітня приблизно опівдні росіяни обстріляли автомобіль із волонтерами, який рухався у напрямку Попасної. У транспортному засобі перебували два місцевих жителі та вінничанин. Обійшлося без жертв.

 

Також стало відомо, що під час доставки ліків та медикаментів до лікарні в Сєвєродонецьку під мінометний обстріл потрапили службовий поліцейський автобус, а також власний автомобіль співробітника поліції. Постраждалих немає.

Теми: Луганська областьвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У Бєлгородській області відбулися бойові зіткнення, знищено опорний пункт росіян – ГУР

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі

Кулеба назвав історичною домовленість Шольца й Орбана щодо голосування

НАЗК вилучило Raiffeisen Bank зі списку спонсорів війни

фотоАвтобус з України із 54 пасажирами перекинувся у Словаччині

Усі новини...
Луганська область
У Москві залишили чинним "вирок" українському правозахиснику про 13 років колонії
На Луганщині окупанти планують до 1 жовтня паспортизувати всіх підлітків – ЦНС
СБУ встановила 15 колаборантів, які готують псевдовибори на Луганщині
Останні новини
20:12
Премія есеїстики імені Шевельова оголосила переможця
20:04
Північна Корея запустила в море балістичну ракету
19:41
Німеччина з жовтня зареєструвала понад 4000 злочинів, пов’язаних з війною на Близькому Сході
19:22
На Авдіївському напрямку в неділю відбито 25 ворожих атак – Генштаб
19:12
Німеччина та Грузія підпишуть міграційну угоду
19:02
У Бєлгородській області відбулися бойові зіткнення, знищено опорний пункт росіян – ГУР
18:53
ФОТОАстронавт із МКС зробив знімок гігантських айсбергів, які пливуть в океані
18:44
Лондон та Берлін розповіли, яким бачать майбутнє Cектору Гази
18:40
Партія Путіна підтримала його на виборах, він згадав про "кольорові перевороти"
18:21
ФОТОПричепив на бороду 187 льодяників: американець встановив світовий "різдвяний" рекорд
Усі новини...
Реклама: