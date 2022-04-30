Россияне штурмуют Рубежное и Попасную, обстреляли авто волонтеров и полицейский автобус

16 массированных артиллерийских атак выдержали города Луганской области за минувшие сутки, многие дома повреждены, есть погибшие и пострадавшие.

Источник: глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в субботу 30 апреля

Прямая речь: "Две школы и 20 домов подверглись разрушениям 29 апреля, россияне штурмуют Рубежное и Попасную… 16 массированных артиллерийских атак выдержали города и села Луганщины за минувшие сутки.

Так, сегодня ночью диспетчер получил сообщение о попадании российского снаряда по двум соседским домам в Рубежном, которые были разрушены и охвачены пламенем. Есть случаи с возгоранием жилого дома или повреждением без распространения огня…

Еще два дома пылали в Новодружеске – наряд ГСЧС смог прорваться в район города, как только утихли обстрелы.

Кроме того, повреждены пять жилых домов в Горском, еще 10 – в Ореховом".

Детали: В пятницу утром российская армия обстреляла здание школы в новых районах Северодонецка – там произошло возгорание в кабинетах. Позже стало известно о повреждении еще одного образовательного учреждения города.

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В Горском и Ореховом россияне разрушили не менее 15 домов. Мероприятия по установлению повреждений и пострадавших еще продолжаются

Двое спасателей госпитализированы: баротравму головы и осколочные ранения лица они получили во время вызова в Лисичанск.

В Лоскутовке, близ Лисичанска, вечером 29 апреля погиб 70-летний мужчина. А примерно в то же время на улице города получил ранение лисичанин.

Кроме того, 29 апреля около полудня россияне обстреляли автомобиль с волонтерами, который двигался в направлении Попасной. В транспортном средстве находились два местных жителя и виннитчанин. Обошлось без жертв.

Также стало известно, что при доставке лекарств и медикаментов в больницу в Северодонецке под минометный обстрел попали служебный полицейский автобус, а также собственный автомобиль сотрудника полиции. Пострадавших нет.