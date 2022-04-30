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Росія сподівається усунути те, що стримує її прогрес в Україні – британська розвідка

Олена РощінаСубота, 30 квітня 2022, 09:01
UK Ministry of Defence

Росія планує виправити те, що стримує її військовий наступ в Україні, вважають британські розвідники.

Джерело: огляд Міністерства оборони Великої Британії з посиланням на розвідку 

Дослівно: "Росія сподівається подолати проблеми, які раніше стримували її вторгнення, географічно зосередивши бойову міць, скоротивши лінії постачання та спростивши командування та управління".

Деталі: За даними британської розвідки, "Росія все ще стоїть перед значними проблемами". 

РФ була змушена об’єднати й передислокувати виснажені та розрізнені підрозділи з невдалих наступів на північному сході України. Багато з цих підрозділів, ймовірно, мають ослаблений моральний дух.

"Недоліки російської тактичної координації залишаються. Відсутність навичок на рівні підрозділів та непостійна повітряна підтримка не дозволили Росії повністю використовувати свою бойову масу, незважаючи на локальні покращення", – вважають британські розвідники.

При цьому на мапі відповідно до даних британської розвідки на 29 квітня, за попередню добу ще шматочок території Луганської області став зі спірного позначатися як захоплений російською армією.

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Мапа війни станом на 29 квітня
Мапа війни станом на 29 квітня

Теми: війнаРосіярозвідка
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