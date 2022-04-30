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Россия надеется устранить то, что сдерживает ее прогресс в Украине – британская разведка

Елена РощинаСуббота, 30 апреля 2022, 09:01
Россия надеется устранить то, что сдерживает ее прогресс в Украине – британская разведка
UK Ministry of Defence

Россия планирует исправить то, что сдерживает ее военное наступление в Украине, считают британские разведчики.

Источник: обзор Министерства обороны Великобритании со ссылкой на разведку

Дословно: "Россия надеется преодолеть проблемы, которые ранее сдерживали ее вторжение, географически сосредоточив боевую мощь, сократив линии поставок и упростив командование и управление".

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Детали: По данным британской разведки, "Россия все еще стоит перед значительными проблемами".

РФ была вынуждена объединить и передислоцировать истощенные и разрозненные подразделения с неудачным наступлений на северо-востоке Украины. Многие из этих подразделений, вероятно, имеют ослабленный моральный дух.

"Недостатки российской тактической координации остаются. Отсутствие навыков на уровне подразделений и непостоянная воздушная поддержка не позволили России полностью использовать свою боевую массу, несмотря на локальные улучшения", – считают британские разведчики.

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При этом на карте, согласно данным британской разведки на 29 апреля, за предыдущие сутки еще кусочек территории Луганской области стал из спорного обозначаться как захваченный российской армией.

Карта войны по состоянию на 29 апреля
Карта войны по состоянию на 29 апреля

Темы: войнаРосcияразведка
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