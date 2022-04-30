Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Россия надеется устранить то, что сдерживает ее прогресс в Украине – британская разведка

Елена РощинаСуббота, 30 апреля 2022, 09:01
UK Ministry of Defence

Россия планирует исправить то, что сдерживает ее военное наступление в Украине, считают британские разведчики.

Источник: обзор Министерства обороны Великобритании со ссылкой на разведку

Дословно: "Россия надеется преодолеть проблемы, которые ранее сдерживали ее вторжение, географически сосредоточив боевую мощь, сократив линии поставок и упростив командование и управление".

Детали: По данным британской разведки, "Россия все еще стоит перед значительными проблемами".

РФ была вынуждена объединить и передислоцировать истощенные и разрозненные подразделения с неудачным наступлений на северо-востоке Украины. Многие из этих подразделений, вероятно, имеют ослабленный моральный дух.

"Недостатки российской тактической координации остаются. Отсутствие навыков на уровне подразделений и непостоянная воздушная поддержка не позволили России полностью использовать свою боевую массу, несмотря на локальные улучшения", – считают британские разведчики.

При этом на карте, согласно данным британской разведки на 29 апреля, за предыдущие сутки еще кусочек территории Луганской области стал из спорного обозначаться как захваченный российской армией.

ВИДЕО ДНЯ
Карта войны по состоянию на 29 апреля
Карта войны по состоянию на 29 апреля

Темы: войнаРосcияразведка
Главное сегодня

Юг: ВСУ уничтожили вражескую станцию радиоэлектронной борьбы и 42 оккупанта

Джонсон подтвердил Зеленскому, что Британия поможет Украине победить Путина

фотоЗСУ опровергли фейк о "Призраке Киева" на фоне гибели героя Тарабалка

С "Азовстали" эвакуировали 20 гражданских, раненых военных проигнорировали – Азов

На переговорах с россиянами не обсуждается отмена санкций – Подоляк

ВСУ отбили 4 населенных пункта в Харьковской области - сводка Генштаба

Все новости...
война
Кто был ничем
Россияне штурмуют Рубежное и Попасную, обстреляли авто волонтеров и полицейский автобус
До приговоров по военным преступлениям России пройдет минимум 1-2 года – Малюська
Последние новости
01:50
Юг: ВСУ уничтожили вражескую станцию радиоэлектронной борьбы и 42 оккупанта
01:28
Хотим сделать Сумщину центром развития военных технологий – глава ОВА
00:58
"Счет по вражеским самолетам 7:0 в пользу Одессы" – пресс-секретарь ОВА
00:27
Глава ОВА сообщил количество раненых гражданских в Донецкой области за сутки
23:49
Из-за потерь россиянам пришлось уменьшить количество техники на параде – президент
23:48
Джонсон подтвердил Зеленскому, что Британия поможет Украине победить Путина
23:32
Зеленский – российским солдатам: Ваши генералы вам врут и заказывают новые вагоны для трупов
23:06
Обнародованы спутниковые снимки разрушенного оккупантами завода "Азовсталь"
23:00
Воздушные силы посчитали сбитых "птичек" врага за сутки
22:57
Садовый отреагировал шуткой на Джоли во Львове
Все новости...