Россия надеется устранить то, что сдерживает ее прогресс в Украине – британская разведка

Россия планирует исправить то, что сдерживает ее военное наступление в Украине, считают британские разведчики.

Источник: обзор Министерства обороны Великобритании со ссылкой на разведку

Дословно: "Россия надеется преодолеть проблемы, которые ранее сдерживали ее вторжение, географически сосредоточив боевую мощь, сократив линии поставок и упростив командование и управление".

Реклама:

Детали: По данным британской разведки, "Россия все еще стоит перед значительными проблемами".

РФ была вынуждена объединить и передислоцировать истощенные и разрозненные подразделения с неудачным наступлений на северо-востоке Украины. Многие из этих подразделений, вероятно, имеют ослабленный моральный дух.

"Недостатки российской тактической координации остаются. Отсутствие навыков на уровне подразделений и непостоянная воздушная поддержка не позволили России полностью использовать свою боевую массу, несмотря на локальные улучшения", – считают британские разведчики.

ВИДЕО ДНЯ

При этом на карте, согласно данным британской разведки на 29 апреля, за предыдущие сутки еще кусочек территории Луганской области стал из спорного обозначаться как захваченный российской армией.