Россия надеется устранить то, что сдерживает ее прогресс в Украине – британская разведка
Россия планирует исправить то, что сдерживает ее военное наступление в Украине, считают британские разведчики.
Источник: обзор Министерства обороны Великобритании со ссылкой на разведку
Дословно: "Россия надеется преодолеть проблемы, которые ранее сдерживали ее вторжение, географически сосредоточив боевую мощь, сократив линии поставок и упростив командование и управление".
Детали: По данным британской разведки, "Россия все еще стоит перед значительными проблемами".
РФ была вынуждена объединить и передислоцировать истощенные и разрозненные подразделения с неудачным наступлений на северо-востоке Украины. Многие из этих подразделений, вероятно, имеют ослабленный моральный дух.
"Недостатки российской тактической координации остаются. Отсутствие навыков на уровне подразделений и непостоянная воздушная поддержка не позволили России полностью использовать свою боевую массу, несмотря на локальные улучшения", – считают британские разведчики.
При этом на карте, согласно данным британской разведки на 29 апреля, за предыдущие сутки еще кусочек территории Луганской области стал из спорного обозначаться как захваченный российской армией.