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Українські військові знищили понад 30 одиниць російської техніки на Харківщині

Роман ПетренкоСубота, 30 квітня 2022, 09:48
ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО, РАДІО СВОБОДА

На Ізюмському напрямку нацгвардійці спільно з артилеристами ЗСУ завдали удар по місцю розташування російських військ, знищивши понад 30 одиниць техніки армії РФ.

Джерело: Нацгвардія в Facebook

Дослівно: "Група бійців спеціального призначення Національної гвардії України, проводячи розвідку на одному з Ізюмських напрямків, виявила багато одиниць техніки, пункт управління та місце проживання особового складу противника.

Розвіддані оперативно надійшли бійцям ЗСУ, які відпрацювали по них важким та прицільним вогнем артилерії. Аби ворог підсмажився ще якісніше, гвардійці здійснювали корегування вогнем".

Деталі: Зазначається, що після цього Збройні сили відпрацювали по російських позиціях важким та прицільним вогнем артилерії, а гвардійці здійснювали корегування вогню.

За словами нагвардійців, було знищено понад 30 одиниць техніки, з яких понад половина танків, а також БТРи, БМД та МТЛБ.

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Теми: НацгвардіяЗбройні силиХарківська областьвійна
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