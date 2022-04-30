Українські військові знищили понад 30 одиниць російської техніки на Харківщині

На Ізюмському напрямку нацгвардійці спільно з артилеристами ЗСУ завдали удар по місцю розташування російських військ, знищивши понад 30 одиниць техніки армії РФ.

Джерело: Нацгвардія в Facebook

Дослівно: "Група бійців спеціального призначення Національної гвардії України, проводячи розвідку на одному з Ізюмських напрямків, виявила багато одиниць техніки, пункт управління та місце проживання особового складу противника.

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Розвіддані оперативно надійшли бійцям ЗСУ, які відпрацювали по них важким та прицільним вогнем артилерії. Аби ворог підсмажився ще якісніше, гвардійці здійснювали корегування вогнем".

Деталі: Зазначається, що після цього Збройні сили відпрацювали по російських позиціях важким та прицільним вогнем артилерії, а гвардійці здійснювали корегування вогню.

За словами нагвардійців, було знищено понад 30 одиниць техніки, з яких понад половина танків, а також БТРи, БМД та МТЛБ.