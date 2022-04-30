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Украинские военные уничтожили более 30 единиц российской техники на Харьковщине

Роман ПетренкоСуббота, 30 апреля 2022, 09:48
Украинские военные уничтожили более 30 единиц российской техники на Харьковщине

На Изюмском направлении нацгвардейцы совместно с артиллеристами ВСУ нанесли удар по месту нахождения российских войск, уничтожив более 30 единиц техники армии РФ.

Источник: Нацгвардия в Facebook

Дословно: "Группа бойцов специального назначения Национальной гвардии, проводя разведку на одном из Изюмских направлений, обнаружила многие единицы техники, пункт управления и место жительства личного состава противника.

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Разведданные оперативно поступили бойцам ВСУ, отработавшим по ним тяжелым и прицельным огнем артиллерии. Чтобы враг поджарился еще качественнее, гвардейцы корректировали огнем".

Детали: Отмечается, что после этого Вооруженные силы отработали по российским позициям тяжелым и прицельным огнем артиллерии, а гвардейцы осуществляли корректировку огня.

По словам нагвардейцев, было уничтожено более 30 единиц техники, из которых более половины танков, а также БТРы, БМД и МТЛБ.

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Темы: НацгвардияВооруженные силыХарьковская областьвойна
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