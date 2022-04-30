Оккупанты нашли одежду ВСУ, могут быть провокации – Гайдай

В Луганской области российские захватчики в форме украинских военных теперь могут совершать различные провокации, считает глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

Источник: Гайдай в эфире телемарафона

Прямая речь Гайдая: "У нас есть подтвержденная информация на 100%, что они нашли несколько контейнеров с одеждой наших военных.

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Ну а дальше, как они уже будут использовать… к сожалению, мы не можем заранее там сказать, на какие провокации они уже готовы пойти.

Потому что чего мы еще не видели на Луганщине за время российской агрессии".