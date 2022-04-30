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Оккупанты нашли одежду ВСУ, могут быть провокации – Гайдай

Роман ПетренкоСуббота, 30 апреля 2022, 11:07
ФОТО ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ: GETTY IMAGES

В Луганской области российские захватчики в форме украинских военных теперь могут совершать различные провокации, считает глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

Источник: Гайдай в эфире телемарафона

Прямая речь Гайдая: "У нас есть подтвержденная информация на 100%, что они нашли несколько контейнеров с одеждой наших военных.

Ну а дальше, как они уже будут использовать… к сожалению, мы не можем заранее там сказать, на какие провокации они уже готовы пойти.

Потому что чего мы еще не видели на Луганщине за время российской агрессии".

Темы: Луганская областьВооруженные силывойнаРосcия
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