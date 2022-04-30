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Байден хоче переманити в США путінських топ-науковців – ЗМІ

Роман ПетренкоСубота, 30 квітня 2022, 11:55
ПУТІН ТА БАЙДЕН, ФОТО AFP/GETTY IMAGES

Адміністрація президента США Джо Байдена може скасувати деякі візові обмеження для російських магістрів чи докторів наук у сфері технологій, інженерії чи математики, якщо вони навчалися не в РФ.

Джерело: Bloomberg з посиланням на джерела

Деталі: Зазначається, що Білий дім запросив у конгресу дозвіл скасувати для деяких претендентів на робочу візу в США з Росії вимогу до наявності роботодавця.

Зокрема, США хочуть залучити росіян із досвідом роботи з напівпровідниками, космічними технологіями, кібербезпекою, сучасними обчисленнями та виробництвом, ядерною інженерією, штучними інтелектом та технологіями ракетних двигунів, а також іншими галузями науки.

Представник Ради національної безпеки США повідомив, що зусилля спрямовані на те, щоб послабити високотехнологічні ресурси Путіна та у довгостроковій перспективі підірвати інноваційну базу Росії.

Це також може призвести до зміцнення економіки та безпеки США, додав він.

Теми: СШАРосіянаука
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