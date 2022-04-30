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Байден хочет переманить в США путинских топ-ученых – СМИ

Роман ПетренкоСуббота, 30 апреля 2022, 11:55
Байден хочет переманить в США путинских топ-ученых – СМИ
ПУТиН и БАЙДЕН, ФОТО AFP/GETTY IMAGES

Администрация президента США Джо Байдена может отменить некоторые визовые ограничения для российских магистров или докторов наук в сфере технологий, инженерии или математики, если они учились не в РФ.

Источник: Bloomberg со ссылкой на источники

Детали: Отмечается, что Белый дом запросил у конгресса разрешение отменить для некоторых соискателей рабочей визы в США из России требование к наличию работодателя.

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В частности, США хотят привлечь россиян с опытом работы с полупроводниками, космическими технологиями, кибербезопасностью, современными вычислениями и производством, ядерной инженерией, искусственными интеллектом и технологиями ракетных двигателей, а также другими областями науки.

Представитель Совета национальной безопасности США сообщил, что усилия направлены на то, чтобы ослабить высокотехнологичные ресурсы Путина и в долгострочной перспективе подорвать инновационную базу России.

Это также может привести к укреплению экономики и безопасности США, добавил он.

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Темы: СШАРосcиянаука
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