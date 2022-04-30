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Німеччина подала на Італію позов до найвищого суду ООН через суперечку про компенсації за Другу світову

"Європейська правда"Субота, 30 квітня 2022, 12:05

Німеччина подала позов проти Італії до Міжнародного суду ООН у зв’язку з тим, що Італія продовжує дозволяти постраждалим від воєнних злочинів нацистів вимагати компенсацій від Німеччини, всупереч попередньому рішенню суду. 

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Reuters.

Німеччина скаржиться, що Італія продовжує дозволяти такі позови до національних судів, хоча ще у 2012 році Міжнародний суд ООН постановив, що це порушує право Берліна на імунітет за міжнародним правом. Відтоді в Італії подали ще 25 позовів з вимогою компенсацій, і в багатьох випадках італійські суди постановили, що ФРН має їх платити. У двох випадках для виконання рішення італійські суди намагаються заарештувати у Римі майно у державній власності Німеччини.

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У Берліні пояснили, що подали позов саме зараз через те, що до 25 травня італійський суд може прийняти рішення про продаж цих будівель. У деяких знаходяться освітні та культурні установи Німеччини. 

Німеччина просить суд у якості тимчасового заходу наказати, щоб Італія не продавала будівлі до фінального рішення за позовом. 

Суперечка між країнами про компенсації за збитки, завдані в роки Другої світової війни, почалася у 2008 році, коли найвищий суд Італії зобов’язав Німеччину сплатити близько мільйона євро родинам 9 людей, яких нацисти вбили у містечку в Тоскані у 1944 році. За цими позовами надійшли нові. Німеччина наполягала, що вже сплатила масштабні компенсації за низкою угод про репарації з постраждалими країнами.

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Теми: НімеччинаІталія
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