Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Німеччина подала на Італію позов до найвищого суду ООН через суперечку про компенсації за Другу світову

"Європейська правда"Субота, 30 квітня 2022, 12:05

Німеччина подала позов проти Італії до Міжнародного суду ООН у зв’язку з тим, що Італія продовжує дозволяти постраждалим від воєнних злочинів нацистів вимагати компенсацій від Німеччини, всупереч попередньому рішенню суду. 

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Reuters.

Німеччина скаржиться, що Італія продовжує дозволяти такі позови до національних судів, хоча ще у 2012 році Міжнародний суд ООН постановив, що це порушує право Берліна на імунітет за міжнародним правом. Відтоді в Італії подали ще 25 позовів з вимогою компенсацій, і в багатьох випадках італійські суди постановили, що ФРН має їх платити. У двох випадках для виконання рішення італійські суди намагаються заарештувати у Римі майно у державній власності Німеччини.

У Берліні пояснили, що подали позов саме зараз через те, що до 25 травня італійський суд може прийняти рішення про продаж цих будівель. У деяких знаходяться освітні та культурні установи Німеччини. 

Німеччина просить суд у якості тимчасового заходу наказати, щоб Італія не продавала будівлі до фінального рішення за позовом. 

Суперечка між країнами про компенсації за збитки, завдані в роки Другої світової війни, почалася у 2008 році, коли найвищий суд Італії зобов’язав Німеччину сплатити близько мільйона євро родинам 9 людей, яких нацисти вбили у містечку в Тоскані у 1944 році. За цими позовами надійшли нові. Німеччина наполягала, що вже сплатила масштабні компенсації за низкою угод про репарації з постраждалими країнами.

Теми: НімеччинаІталія
Головне сьогодні

фотоЗСУ спростували фейк про "Привида Києва" на тлі загибелі героя Тарабалки

З "Азовсталі" евакуювали 20 цивільних, поранених військових проігнорували – Азов

На переговорах із росіянами не обговорюють скасування санкцій – Подоляк

ЗСУ відбили 4 населені пункти на Харківщині - зведення Генштабу

фотоРосія вдарила ракетами по Одещині: пошкоджено аеропорт

фотоНовий обмін полоненими: додому повертаються 14 українців, зокрема одна вагітна військова

Усі новини...
Німеччина
США почали вчити українських військових працювати з іноземним озброєнням
Німецькі знаменитості зі сфери культури та ЗМІ закликали Шольца не постачати важке озброєння Україні
Німецький уряд думає передати Україні гаубиці Panzerhaubitzen 2000 - ЗМІ
Останні новини
23:32
Зеленський – російським солдатам: Ваші генерали вам брешуть і замовляють нові вагони для трупів
23:06
Оприлюднені супутникові знімки зруйнованого окупантами заводу "Азовсталь"
23:00
Повітряні сили порахували збитих ворожих "пташок" за добу
22:57
Садовий жартом відреагував на Джолі у Львові
22:53
ЗСУ на сході відбили 9 ворожих атак і збили 2 літаки Су-25
22:38
Російські диверсанти можуть прориватися у тил під виглядом волонтерів – Гайдай
22:30
На Херсонщині зник мобільний інтернет українських операторів – ЗМІ
22:17
"Уві сні вбиваю окупантів". Як впоратися з надмірними емоціями, пояснюють психотерапевти
22:11
Російський літак-розвідник порушив повітряний простір Швеції
22:10
Україна запропонувала Китаю стати одним із гарантів безпеки - Кулеба
Усі новини...