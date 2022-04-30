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Германия подала в Италию иск в высший суд ООН из-за спора о компенсациях за Вторую мировую

"Европейская правда"Суббота, 30 апреля 2022, 12:05

Германия подала иск против Италии в Международный суд ООН в связи с тем, что Италия продолжает разрешать пострадавшим от военных преступлений нацистов требовать компенсаций от Германии, вопреки предыдущему решению суда.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Reuters.

Германия жалуется, что Италия продолжает разрешать такие иски в национальные суды, хотя еще в 2012 году Международный суд ООН постановил, что это нарушает право Берлина на иммунитет по международному праву. С этого времени в Италии подали еще 25 исков с требованием компенсаций, и во многих случаях итальянские суды постановили, что ФРГ должна их платить. В двух случаях для выполнения решения итальянские суды пробуют арестовать в Риме имущество, принадлежащее Германии.

В Берлине объяснили, что подали иск именно сейчас, потому что до 25 мая итальянский суд может принять решение о продаже этих зданий. В некоторых из них находятся образовательные и культурные учреждения Германии.

Германия просит суд в качестве временной меры приказать, чтобы Италия не продавала здания до финального решения по иску.

Спор между странами о компенсациях за ущерб, нанесенный в годы Второй мировой войны, начался в 2008 году, когда высший суд Италии обязал Германию заплатить около миллиона евро семьям 9 человек, которых нацисты убили в городке в Тоскане в 1944 году. По этим искам последовали новые.

Германия настаивала, что уже оплатила масштабные компенсации согласно ряду соглашений о репарациях с пострадавшими странами.

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Темы: ГерманияИталия
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