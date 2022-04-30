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В уряді Німеччини пропонують скоротити держпідтримку ексканцлера Шрьодера через його співпрацю з РФ

"Європейська правда"Субота, 30 квітня 2022, 12:53

Міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер висловився за те, щоб скоротити державну підтримку колишнього канцлера Герхарда Шрьодера, який не змінив позицію щодо РФ після її вторгнення в Україну і продовжує працювати в російських компаніях.

Як пише "Європейськп правда", про це повідомляє Tagesspiegel.

"Ми повинні зробити висновки… Колишні посадовці, які, схоже, на боці злочинних урядів, не можуть розраховувати на підтримку держави", - заявив Лінднер.

Міністр також закликав в цілому переглянути традицію надання офісів та співробітників колишнім канцлерам та президентам, і поступово зменшувати підтримку з часом. "Слід також говорити про певний "кодекс честі" щодо їхньої діяльності", - додав міністр фінансів.

Раніше цього тижня окремі політики від ХДС, "Зелених" та Вільних демократів висловилися за заходи проти Шрьодера у зв’язку з тим, що він не змінює свою позицію щодо Росії, а його однопартієць Міхаель Рот не виключив європейських санкцій проти ексканцлера. 

Співлідерка SPD Саскія Ескен заявила, що Шрьодеру варто самому вийти з лав партії, до якої він входив протягом майже 60 років. Лідерство SPD давно дистанціювалося від ексканцлера. Саскія Ескен та Ларс Клінгбайль звертались до нього у кінці лютого, закликаючи йти з посад у російських компаніях. Відповіді на цей лист не було. 

У нещодавньому великому інтерв’ю New York Times Шрьодер захищав необхідність підтримувати співпрацю з Росією, попри війну в Україні. Він сказав також, що не вірить в особисту причетність Путіна до воєнних злочинів у Бучі, а також вважає, що "Путін сам зацікавлений якнайшвидше закінчити війну, але це не так просто". 

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Шрьодер з 2017 року є членом та головою ради директорів "Роснефти". Востаннє його переобирали на посаду голови на початку червня 2021 року. Також він є головою комітету акціонерів Nord Stream 2 AG – компанії-оператора проєкту газопроводу "Північний потік-2". На початку лютого 2022 року Шрьодера висунули до ради директорів "Газпрому". 

На початку березня через позицію ексканцлера щодо Росії та війни в Україні з його офісу звільнились кілька співробітників.

Читайте також: "Не буде миру на умовах, нав’язаних Путіним". Велике інтерв’ю канцлера Німеччини 

Теми: НімеччинаРосія
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