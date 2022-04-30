В правительстве Германии предлагают сократить поддержку Шрёдера из-за сотрудничества с РФ

Министр финансов Германии Кристиан Линднер высказался за то, чтобы сократить государственную поддержку бывшего канцлера Герхарда Шрёдера, который не изменил позицию по отношению к РФ после её открытого вторжения в Украину и продолжает работать в российских компаниях.

Как пишет "Европейп правда", об этом сообщает Tagesspiegel.

"Мы должны сделать выводы… Бывшие чиновники, которые, похоже, на стороне преступных правительств, не могут рассчитывать на поддержку государства", - заявил Линднер.

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Министр также призвал в целом пересмотреть традицию предоставления офисов и сотрудников бывшим канцлерам и президентам и постепенно уменьшать поддержку со временем. "Следует также говорить об определенном "кодексе чести" относительно их деятельности", - добавил министр финансов.

Ранее на этой неделе отдельные политики от ХДС, "Зеленых" и Свободных демократов высказались за меры против Шрёдера в связи с тем, что он не меняет свою позицию по отношению к России, а его однопартиец Михаэль Рот не исключил европейских санкций против экс-канцлера.

Солидер SPD Саския Эскен заявила, что Шрёдеру стоит самому выйти из рядов партии, в которую он входил в течение почти 60 лет. Лидерство SPD давно дистанцировалось от экс-канцлера.

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В недавнем большом интервью New York Times Шрёдер защищал необходимость поддерживать сотрудничество с Россией, несмотря на войну в Украине. Он сказал также, что не верит в личную причастность Путина к военным преступлениям в Буче, а также считает, что "Путин сам заинтересован поскорее закончить войну, но это не так просто".

Шрёдер с 2017 года является членом и председателем совета директоров "Роснефти". В последний раз его переизбирали на должность председателя в начале июня 2021 года. Также он является главой комитета акционеров Nord Stream 2 AG – компании-оператора проекта газопровода "Северный поток-2". В начале февраля 2022 года Шредера выдвинули в совет директоров "Газпрома".

В начале марта из-за позиции экс-канцлера в отношении России и войны в Украине из его офиса уволились несколько сотрудников.