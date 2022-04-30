Росіяни обстріляли лікарню та будинки в Харкові, травмовано чоловіка

У ніч на 30 квітня російські війська обстріляли житлові квартали, лікарню та промислову зону Немишлянського району міста Харкова.

Джерело: ГУ ДСНС у Харківській області

Деталі: У результаті ворожої атаки горіли квартири двох житлових 9-поверхівок.

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В одному з помешкань було травмовано чоловіка, власника однієї з квартир. Бригада медиків госпіталізувала його до міської лікарні.

Крім того, зазнала пошкоджень будівля одного з медзакладів Харкова.

У результаті обстрілу частково зруйновані бетонні конструкції та віконні рами технічного поверху лікарні, а також сталася пожежа на 5-му поверсі, яку рятувальники оперативно ліквідували. Загиблих та постраждалих у будівлі медзакладу немає.