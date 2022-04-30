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Россияне обстреляли больницу и дома в Харькове, травмирован мужчина

Суббота, 30 апреля 2022, 13:06
Россияне обстреляли больницу и дома в Харькове, травмирован мужчина
Фото ГСЧС

В ночь на 30 апреля российские войска обстреляли жилые кварталы, больницу и промышленную зону Немышлянского района города Харькова.

Источник: ГУ ГСЧС в Харьковской области

Детали: В результате вражеской атаки горели квартиры двух жилых 9-этажек.

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В одном из помещений был травмирован мужчина, владелец одной из квартир. Бригада медиков госпитализировала его в городскую больницу.

Кроме того, повреждено здание одного из медучреждений Харькова.

В результате обстрела частично разрушены бетонные конструкции и оконные рамы технического этажа больницы, а также произошел пожар на 5 этаже, который спасатели оперативно ликвидировали. Погибших и пострадавших в здании медучреждения нет.

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