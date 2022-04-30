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Ворог поливає Донеччину вогнем із різної зброї: вбили дитину і ще трьох людей

Валентина РоманенкоСубота, 30 квітня 2022, 13:42
фото поліції

На Донеччині за добу окупанти вбили чотирьох мирних жителів, серед них – дитина.

Джерело: поліція Донецької області

Деталі: Впродовж минулої доби росіяни обстріляли 12 населених пунктів: Маріуполь,  Лиман, Авдіївка, Сіверськ, Миколаївка, Велика Новосілка, Привілля,  Соловйове, Райгородок, Новоселівка, Шандриголове, Времівка.

Внаслідок російських ударів руйнувань зазнали щонайменше 36 цивільних об’єктів – житлові будинки, лікарня, школа, промисловий цех, залізнична інфраструктура.

 

Ворог обстрілював мирне населення з авіації, реактивних систем залпового вогню "Град", танків,  важкої артилерії.

Поранено 8 цивільних осіб, зокрема діти. 

Поліцейські відкрили кримінальні провадження за статтею порушення законів і звичаїв війни.

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Дослівно: "Шановні громадяни, дотримуйтесь комендантської години, не виїжджайте самостійно неперевіреними маршрутами – ворог розстрілює цивільні авто".

Теми: війнаДонецька областьполіція
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