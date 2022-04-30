Ворог поливає Донеччину вогнем із різної зброї: вбили дитину і ще трьох людей
На Донеччині за добу окупанти вбили чотирьох мирних жителів, серед них – дитина.
Джерело: поліція Донецької області
Деталі: Впродовж минулої доби росіяни обстріляли 12 населених пунктів: Маріуполь, Лиман, Авдіївка, Сіверськ, Миколаївка, Велика Новосілка, Привілля, Соловйове, Райгородок, Новоселівка, Шандриголове, Времівка.
Внаслідок російських ударів руйнувань зазнали щонайменше 36 цивільних об’єктів – житлові будинки, лікарня, школа, промисловий цех, залізнична інфраструктура.
Ворог обстрілював мирне населення з авіації, реактивних систем залпового вогню "Град", танків, важкої артилерії.
Поранено 8 цивільних осіб, зокрема діти.
Поліцейські відкрили кримінальні провадження за статтею порушення законів і звичаїв війни.
Дослівно: "Шановні громадяни, дотримуйтесь комендантської години, не виїжджайте самостійно неперевіреними маршрутами – ворог розстрілює цивільні авто".