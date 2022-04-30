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Враг поливает Донетчину огнем из разного оружия: убили ребенка и еще троих человек

Валентина РоманенкоСуббота, 30 апреля 2022, 13:42
фото полиции

В Донецкой области за сутки оккупанты убили четырех мирных жителей, среди них – ребенок.

Источник: полиция Донецкой области

Детали: За прошедшие сутки россияне обстреляли 12 населенных пунктов: Мариуполь, Лиман, Авдеевка, Северск, Николаевка, Большая Новоселка, Приволье, Соловьево, Райгородок, Новоселовка, Шандриголово, Времовка.

В результате российских ударов разрушения получили по меньшей мере 36 гражданских объектов – жилые дома, больница, школа, промышленный цех, железнодорожная инфраструктура.

 

Враг обстреливал мирное население из авиации, реактивных систем залпового огня "Град", танков, тяжелой артиллерии.

Ранены 8 гражданских лиц, в том числе дети.

Полицейские открыли уголовные производства по статье о нарушении законов и обычаев войны.

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Дословно: "Уважаемые граждане, соблюдайте комендантский час, не выезжайте самостоятельно непроверенными маршрутами – враг расстреливает гражданские авто".

Темы: войнаДонецкая областьполиция
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