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Росіяни імітують підтримку кримськими татарами війни проти України

Роман ПетренкоСубота, 30 квітня 2022, 13:46
Росіяни імітують підтримку кримськими татарами війни проти України
фото ілюстративне, георгій лук'янчук

Так звана ФСБ в окупованому Криму зганяє кримських татар на "з’їзд", аби створити картинку їхньої підтримки війни проти України.

Джерело: нардеп та голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубарову Facebook, кремлівські ЗМІ

Пряма мова Чубарова: "У Криму 30 квітня під контролем ФСБ РФ місцева окупаційна влада "скликає" якийсь "з'їзд представників", на якому, через відсутність помітної кількості кримськотатарських колаборантів, зобов'яжуть бути присутніми студентів Кримського інженерно-педагогічного університету, а також працівників бюджетних організацій, зокрема учителів шкіл.

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Єдиною метою, заради якої ФСБ РФ організує зазначений "з’їзд ", є імітація підтримки кримськими татарами "політики Путіна та спеціальної військової операції" проти України".

Деталі: Тим часом Путінські ЗМІ вже пишуть, що кримські татари нібито "готові брати участь у російській спецоперації в Україні як добровольці".

Також кримські татари нібито "підтримують курс Путіна та готові захищати суверенітет Росії разом із усім багатонаціональним народом".

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Теми: кримські татариКримпропагандавійна
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