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Россияне имитируют поддержку крымскими татарами войны против Украины

Роман ПетренкоСуббота, 30 апреля 2022, 13:46
фото иллюстративный, георгий лукьянчук

Так называемая ФСБ в оккупированном Крыму сгоняет крымских татар на съезд, чтобы создать картинку их поддержки войны против Украины.

Источник: нардеп и глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров в Facebook, кремлевские СМИ

Прямая речь Чубарова: "В Крыму 30 апреля под контролем ФСБ РФ местные оккупационные власти "созывают" некий "съезд представителей", на котором, из-за отсутствия заметного количества крымскотатарских коллаборантов, обяжут присутствовать студентов Крымского инженерно-педагогического университета, а также работников бюджетных организаций, в том числе учителей школ.

Единственной целью, ради которой ФСБ РФ организует указанный съезд, является имитация поддержки крымскими татарами "политики Путина и специальной военной операции" против Украины".

Детали: Тем временем Путинские СМИ уже пишут, что крымские татары якобы "готовы участвовать в российской спецоперации в Украине как добровольцы.

Также крымские татары "поддерживают курс Путина и готовы защищать суверенитет России вместе со всем многонациональным народом".

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Темы: крымские татарыКрымпропагандавойна
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