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НАТО очікує нових провокацій на території Молдови, але не бачить військових загроз для неї

"Європейська правда"Субота, 30 квітня 2022, 14:07

НАТО очікує подальших провокацій у невизнаному Придністров’ї та вважає, що їхня мета - створити проблеми для України, а військової загрози для самої Молдови поки немає. 

Про це в інтерв’ю румунському Digi24 сказав заступник генерального секретаря НАТО Мірча Джоане, пише "Європейська правда".  

"Ми не бачимо на цей час військових ризиків для Молдови чи Грузії - ще однієї країни під інтенсивним тиском РФ. Проте ми очікуємо провокацій, операцій під чужим прапором - не так з метою створити проблеми для Молдови, як для українських сил на заході країни і на Одещині", - сказав Мірча Джоане.

Водночас, додав він, можливі спроби дестабілізації Молдови.

Нагадаємо, минулого тижня у Придністров'ї сталася серія терактів. Невдовзі перед тим представник армії РФ заявив про плани через південь України вийти до невизнаного регіону, тому що там "дискримінують російськомовне населення".

Про загострення ситуації у Придністров'ї дивіться відеопояснення "Європейської правди", або читайте у текстовій версії: Придністровська спецоперація. Що стоїть за терактами у Молдові та як має діяти Україна.

Додатково у Молдові створила напругу заборона символіки на підтримку війни РФ проти України, у тому числі георгіївської стрічки. Автономний регіон Гагаузія прийняв  у себе закон, яким дозволяє її, всупереч національному законодавству.

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Про те, чому заборона пропагандистської символіки РФ створює значні виклики для стабільності Молдови - у статті "Санкції по-молдовськи: чим допомагає та що не хоче робити Кишинів у часи агресії РФ".

Теми: МолдоваНАТО
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