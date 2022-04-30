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НАТО ожидает новых провокаций на территории Молдовы, но не видит военных угроз для неё

"Европейская правда"Суббота, 30 апреля 2022, 14:07

НАТО ожидает дальнейших провокаций в непризнанном Приднестровье и считает, что их цель – создать проблемы для Украины, а военной угрозы для самой Молдовы пока нет.

Об этом в интервью румынскому Digi24 сказал заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоане, пишет "Европейская правда".

"Мы не видим в настоящее время военных рисков для Молдовы или Грузии - еще одной страны под интенсивным давлением РФ. Однако мы ожидаем провокаций, операций под чужим флагом - с целью не так создать проблемы для Молдовы, как для украинских сил на западе страны и в Одесской области", - сказал Мирча Джоанне.

В то же время, добавил он, возможны попытки дестабилизации Молдовы.

Напомним, на прошлой неделе в Приднестровье произошла серия терактов. Незадолго перед тем представитель армии РФ заявил о планах через юг Украины выйти к непризнанному региону, потому что там "дискриминируют русскоязычное население".

Об обострении ситуации в Приднестровье смотрите в видеопояснении "Европейской правды" или читайте в текстовой версии: Приднестровская спецоперация. Что стоит за терактами в Молдове и как действовать Украина.

Дополнительно в Молдове создал напряжение запрет символики в поддержку войны РФ против Украины, в том числе георгиевской ленты. Автономный регион Гагаузия принял у себя закон, которым разрешает её, вопреки национальному законодательству.

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О том, почему запрет пропагандистской символики РФ создает значительные вызовы для стабильности Молдовы – в статье "Санкции по-молдовски: чем помогает и что не хочет делать Кишинев во времена агрессии РФ".

Темы: МолдоваНАТО
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