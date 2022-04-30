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Чернігів дерусифікували від Пушкіна

Валентина РоманенкоСубота, 30 квітня 2022, 14:10
Чернігів дерусифікували від Пушкіна
фото: Суспільне. Чернігів

У Чернігові демонтували пам’ятник російському поету Олександру Пушкіну.

Джерело: "Суспільне"

Деталі: За словами бійців тероборони 119 бригади, які займалися знесенням бюсту, (саме вони раніше знесли пам’ятник Зої Космодем’янській біля школи №10 у Чернігові) вони це робили санкціоновано під наглядом поліції.

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Бюст передали до історичного музею.

Пам’ятник Пушкіну на чернігівському Валу встановили в 1900 році за гроші містян.

ВІДЕО ДНЯ

Як прокоментував "Суспільному" чернігівський історик Сергій Леп’явко, у другій половині ХІХ сторіччя в Російській імперії існував культ Пушкіна, і, само собою, він досягнув і Чернігова. І тому невипадково у 1900 році спорудили пам’ятник йому. Ініціатором спорудження був губернатор Євген Андрієвський.

Теми: Чернігів
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