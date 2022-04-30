Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Чернігів дерусифікували від Пушкіна

Валентина РоманенкоСубота, 30 квітня 2022, 14:10
фото: Суспільне. Чернігів

У Чернігові демонтували пам’ятник російському поету Олександру Пушкіну.

Джерело: "Суспільне"

Деталі: За словами бійців тероборони 119 бригади, які займалися знесенням бюсту, (саме вони раніше знесли пам’ятник Зої Космодем’янській біля школи №10 у Чернігові) вони це робили санкціоновано під наглядом поліції.

Бюст передали до історичного музею.

Пам’ятник Пушкіну на чернігівському Валу встановили в 1900 році за гроші містян.

Як прокоментував "Суспільному" чернігівський історик Сергій Леп’явко, у другій половині ХІХ сторіччя в Російській імперії існував культ Пушкіна, і, само собою, він досягнув і Чернігова. І тому невипадково у 1900 році спорудили пам’ятник йому. Ініціатором спорудження був губернатор Євген Андрієвський.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Чернігів
Головне сьогодні

Джонсон підтвердив Зеленському, що Британія допоможе Україні перемогти Путіна

фотоЗСУ спростували фейк про "Привида Києва" на тлі загибелі героя Тарабалки

З "Азовсталі" евакуювали 20 цивільних, поранених військових проігнорували – Азов

На переговорах із росіянами не обговорюють скасування санкцій – Подоляк

ЗСУ відбили 4 населені пункти на Харківщині - зведення Генштабу

фотоРосія вдарила ракетами по Одещині: пошкоджено аеропорт

Усі новини...
Чернігів
Укрпошта відновлює повноцінну роботу на Чернігівщині
Чернігів: розібрали завали на стадіоні, розчистили 25 кілометрів траси до Києва
Війська РФ сильно зруйнували дороги та мости в Україні – британська розвідка
Останні новини
00:58
"Рахунок по ворожих літаках 7:0 на користь Одеси" – речник ОВА
00:27
Голова ОВА повідомив кількість поранених цивільних на Донеччині за добу
23:49
Через втрати росіянам довелося зменшити кількість техніки на параді – президент
23:48
Джонсон підтвердив Зеленському, що Британія допоможе Україні перемогти Путіна
23:32
Зеленський – російським солдатам: Ваші генерали вам брешуть і замовляють нові вагони для трупів
23:06
Оприлюднені супутникові знімки зруйнованого окупантами заводу "Азовсталь"
23:00
Повітряні сили порахували збитих ворожих "пташок" за добу
22:57
Садовий жартом відреагував на Джолі у Львові
22:53
ЗСУ на сході відбили 9 ворожих атак і збили 2 літаки Су-25
22:38
Російські диверсанти можуть прориватися у тил під виглядом волонтерів – Гайдай
Усі новини...