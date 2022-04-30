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Чернигов дерусифицировали от Пушкина

Валентина РоманенкоСуббота, 30 апреля 2022, 14:10
фото: Суспільне. Чернигов

В Чернигове был демонтирован памятник российскому поэту Александру Пушкину.

Источник: "Суспільне"

Детали: По словам бойцов терробороны 119 бригады, которые занимались сносом бюста (именно они раньше снесли памятник Зое Космодемьянской возле школы №10 в Чернигове) они это делали санкционировано под наблюдением полиции.

Бюст был передан в исторический музей.

Памятник Пушкину на черниговском Валу был установлен в 1900 году за деньги горожан.

Как прокомментировал "Суспільному" черниговский историк Сергей Лепявко, во второй половине XIX века в Российской империи существовал культ Пушкина, и, само собой, он достиг и Чернигова. И потому не случайно в 1900 году построили памятник этому поэту. Инициатором постройки был губернатор Евгений Андриевский.

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Темы: Чернигов
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