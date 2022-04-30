Українських біженців у Франції розселятимуть у регіонах, у Парижі вже немає місця

Українських біженців у Франції розселятимуть у регіонах, тому що в Парижі вже немає місця.

Про це в ефірі телемарафону повідомив консул України у Франції Сергій Єсаулов, пише "Європейська правда".

"Люди повинні мати на увазі, що по прибуттю їх направлятимуть до регіонів, де є розміщення, в готелях, кемпінгах тощо. Дуже багато французів зголосилися приймати українців у себе в сім’ях. Головна проблема, постійно нам наголошують французи, у тому, що багато українських біженців хочуть лишитися в Парижі, але там вже немає можливості приймати, тому прохання для українців переїжджати в регіони", – сказав Єсаулов.

За його словами, практика показала, що насправді в регіонах більше хороших можливостей для розміщення і кращі умови, ніж в Парижі.

Консул додав, що відразу по прибуттю українці потрапляють під контроль місцевих асоціацій, які разом з префектурами визначають, де можна розмістити.

"Тому не потрібно щось самим вигадувати та шукати місця для поселення на сайтах. Цей процес вже автоматизовано відбувається, і це дозволяє уникнути недоброчесних зловживань", - сказав він.

Біженці після прибуття до Франції мають звернутися до префектури департаменту за місцем перебування. Там вони зможуть отримати дозвіл на проживання на 6 місяців.

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Після цього треба отримати направлення до Бюро імміграції та інтеграції (OFII), а згодом можна отримати виплати, дозвіл на професійну діяльність, доступ до медичних та освітніх послуг, підтримку у пошуку житла.