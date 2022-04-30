Украинских беженцев во Франции будут расселять в регионах, в Париже уже нет места

Украинских беженцев во Франции будут расселяться в регионах, потому что в Париже уже нет места.

Об этом в эфире телемарафона сообщил консул Украины во Франции Сергей Есаулов, пишет "Европейская правда".

"Люди должны иметь в виду, что по прибытию их будут направлять в регионы, где есть размещение, в отелях, кемпингах и т.д. Очень многие французы вызвались принимать украинцев у себя в семьях. Главная проблема, постоянно нам подчеркивают французы, в том, что многие украинские беженцы хотят остаться в Париже, но там уже нет возможности принимать, поэтому просьба для украинцев переезжать в регионы", – сказал Есаулов.

По его словам, практика показала, что на самом деле в регионах больше хороших возможностей для размещения и лучше условия, чем в Париже.

Консул добавил, что сразу по прибытию украинцы попадают под контроль местных ассоциаций, которые вместе с префектурами определяют, где можно разместить.

"Поэтому не нужно что-то самим придумывать и искать места для поселения на сайтах. Этот процесс уже автоматически происходит, и это позволяет избежать неблагополучных злоупотреблений", - сказал он.

Беженцы по прибытии во Францию ​​должны обратиться в префектуру департамента по месту нахождения. Там они смогут получить вид на жительство на 6 месяцев.

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После этого нужно получить направление в Бюро иммиграции и интеграции (OFII), а затем можно получить выплаты, разрешение на профессиональную деятельность, доступ к медицинским и образовательным услугам, поддержку в поиске жилья.