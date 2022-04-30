Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Украинских беженцев во Франции будут расселять в регионах, в Париже уже нет места

"Европейская правда"Суббота, 30 апреля 2022, 15:28

Украинских беженцев во Франции будут расселяться в регионах, потому что в Париже уже нет места.

Об этом в эфире телемарафона сообщил консул Украины во Франции Сергей Есаулов, пишет "Европейская правда".

"Люди должны иметь в виду, что по прибытию их будут направлять в регионы, где есть размещение, в отелях, кемпингах и т.д. Очень многие французы вызвались принимать украинцев у себя в семьях. Главная проблема, постоянно нам подчеркивают французы, в том, что многие украинские беженцы хотят остаться в Париже, но там уже нет возможности принимать, поэтому просьба для украинцев переезжать в регионы", – сказал Есаулов.

Реклама:

По его словам, практика показала, что на самом деле в регионах больше хороших возможностей для размещения и лучше условия, чем в Париже.

Консул добавил, что сразу по прибытию украинцы попадают под контроль местных ассоциаций, которые вместе с префектурами определяют, где можно разместить.

"Поэтому не нужно что-то самим придумывать и искать места для поселения на сайтах. Этот процесс уже автоматически происходит, и это позволяет избежать неблагополучных злоупотреблений", - сказал он.

ВИДЕО ДНЯ

Беженцы по прибытии во Францию ​​должны обратиться в префектуру департамента по месту нахождения. Там они смогут получить вид на жительство на 6 месяцев.

После этого нужно получить направление в Бюро иммиграции и интеграции (OFII), а затем можно получить выплаты, разрешение на профессиональную деятельность, доступ к медицинским и образовательным услугам, поддержку в поиске жилья.

Темы: ФранциябеженцыУкраинавойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Украинцы больше всего доверяют Зеленскому и Киму, не доверяют − Бойко и Тимошенко

Без помощи Запада в Украине могут задержать зарплаты и пенсии: в Кабмине назвали дедлайн

Россияне расстреляли украинских военнопленных под Запорожьем

В Минфине прокомментировали, есть ли средства на дополнительную мобилизацию

Пушилин заочно приговорен к 15 годам тюрьмы

На антиукраинском "референдуме" в Венгрии возможны множественные голосования и голосования иностранцев

Все новости...
Франция
Франция хочет установить минимальную стоимость перелетов в ЕС: ударит по лоукостерам
Франция хочет установить минимальную стоимость перелетов в ЕС. Это ударит по лоукостерам
Президент Косово раскритиковала Макрона за угрозы пересмотреть безвиз
Последние новости
17:18
Украинцы ухудшили оценку экономической ситуации в стране – опрос
17:09
Эрдоган говорит, что премьер Израиля ничем не отличается от Гитлера
17:01
В Лас-Вегасе прогнозируют рекордное количество свадеб перед Новым годом: все через дату
16:48
Зеленский поблагодарил работников оборонки: Собственного оружия стало втрое больше
16:45
Украина в декабре получила 5 миллиардов финансовой помощи - Минфин
16:39
инфографикаПосле начала большой войны украинцы стали больше верить, что страна на правильном пути
16:23
NYT подала в суд на Microsoft и OpenAI: обвиняет в нарушении авторских прав
16:16
Украинцы больше всего доверяют Зеленскому и Киму, не доверяют − Бойко и Тимошенко
16:13
ИТ-Армия остановила работу одной из крупнейших ERP-систем в РФ
15:54
Более половины украинцев верят, что Украина победит в краткосрочной перспективе
Все новости...
Реклама: