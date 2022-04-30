Матери пленного в Мариуполе военного отправили фото мертвого сына
Суббота, 30 апреля 2022, 15:37
Мать пленного в Мариуполе военного по имени Дан 30 апреля утром получила фото своего мертвого сына.
Источник: мать военного в комментарии "Украинской правде"
Детали: Мать сообщила, что Дан оказался в окружении россиян 19-20 апреля и фигурировал на видео российских пропагандистов.
Реклама:
30 апреля утром ей отправили фото, на котором она узнала своего сына.
Осторожно, содержимое чувствительного характера.
Справка: Убийство пленных – это нарушение Женевской конвенции и военное преступление.
ВИДЕО ДНЯ