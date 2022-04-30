Матери пленного в Мариуполе военного отправили фото мертвого сына

Дан на фото второй слева

Мать пленного в Мариуполе военного по имени Дан 30 апреля утром получила фото своего мертвого сына.

Источник: мать военного в комментарии "Украинской правде"

Детали: Мать сообщила, что Дан оказался в окружении россиян 19-20 апреля и фигурировал на видео российских пропагандистов.

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30 апреля утром ей отправили фото, на котором она узнала своего сына.

Осторожно, содержимое чувствительного характера.

Справка: Убийство пленных – это нарушение Женевской конвенции и военное преступление.