Російські війська готуються посилити натиск на сході України - Міноборони

Росія продовжує перегруповувати і посилювати свої війська в Україні, противник готується посилити атакувальні дії на сході.

Джерело: речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник під час брифінгу в об’єднаному медіацентрі "Україна - Укрінформ" 30 квітня

Пряма мова: "Противник проводить наступальну операцію у Східній операційній зоні. Основна мета противника наразі залишається незмінною – це оточення угруповання Сил оборони України, встановлення повного контролю над територією Донецької, Луганської, а також Херсонської областей, забезпечення стійкості сухопутного коридору з окупованою територією АР Крим".

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Деталі: Мотузяник зазначив, що російські війська поступово підвищують інтенсивність ведення наступу на сході України одночасно на усіх напрямках.

Найбільша їх активність спостерігається на Слобожанському та Донецькому. Окрім того, відмічено ознаки підготовки агресора до ще більшої активізації бойових дій. На це вказують окремі підготовчі дії противника.

Наприклад, у Балаклійській центральній клінічній районній лікарні звільняються ліжко-місця та облаштовано додатковий польовий шпиталь.

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А в російському місті Ростов-на-Дону на території військового клінічного госпіталю розгорнуто додаткові холодильні установки для зберігання тіл загиблих військовослужбовців.