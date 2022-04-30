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Российские войска готовятся усилить натиск на востоке Украины - Минобороны

Валентина РоманенкоСуббота, 30 апреля 2022, 16:37
Российские войска готовятся усилить натиск на востоке Украины - Минобороны
Александр Мотузяник

Россия продолжает перегруппировывать и усиливать свои войска в Украине, противник готовится усилить атакующие действия на востоке.

Источник: спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник во время брифинга в объединенном медиацентре "Украина - Укринформ" 30 апреля

Прямая речь: "Противник проводит наступательную операцию в Восточной операционной зоне. Основная цель противника остается неизменной – это окружение группировки Сил обороны Украины, установление полного контроля над территорией Донецкой, Луганской, а также Херсонской областей, обеспечение устойчивости сухопутного коридора с оккупированной территорией АР Крым".

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Детали: Мотузяник отметил, что российские войска постепенно повышают интенсивность ведения наступления на востоке Украины одновременно по всем направлениям.

Наибольшая активность наблюдается на Слобожанском и Донецком. Кроме того, отмечены признаки подготовки агрессора к еще большей активизации боевых действий. На это указывают отдельные предварительные действия противника.

Например, в Балаклейской центральной клинической районной больнице освобождаются койко-места и обустроен дополнительный полевой госпиталь.

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А в российском городе Ростов-на-Дону на территории военного клинического госпиталя развернуты дополнительные холодильные установки для хранения тел погибших военнослужащих.

Темы: войнаДонбассМинобороны
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