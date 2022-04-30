Повідомлено про підозру секретарю "Радбезу" РФ Патрушеву

Секретарю Ради безпеки Російської Федерації Миколі Патрушеву повідомлено про підозру у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України.

Джерело: повідомлення Офісу генерального прокурора у Telegram

Деталі: За даними слідства, російський високопосадовець, будучи представником влади держави-агресора, діючи за попередньою змовою з іншими співучасниками для реалізації заздалегідь розробленого плану щодо порушення територіальної цілісності України, на позачерговому засіданні Радбезу РФ 21 лютого 2022 року публічно закликав до необхідності визнання Росією незалежності та суверенітету повністю ними контрольованих псевдоутворень "ДНР" та "ЛНР".

Досудове розслідування у кримінальному провадженні проти Миколи Патрушева здійснюється Головним слідчим управлінням Служби безпеки України.

В ОГП додали, що продовжують системну роботу по притягненню до кримінальної відповідальності всіх російських високопосадовців, причетних до посягання на територіальну цілісність України, розв’язання та ведення війни проти нашої країни.

Раніше до кримінальної відповідальності притягнуто заступника голови Радбезу РФ та ще 8 її членів.

Довідково: "Рада безпеки РФ" формується російським президентом Володимиром Путіним. Члени "Ради безпеки" призначаються Путіним, який є головою російського "Радбезу". Безпосередньо Путіну підпорядкований секретар "Радбезу" Микола Патрушев.