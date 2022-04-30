Сообщено о подозрении секретарю "Совбеза" РФ Патрушеву

Секретаря Совета безопасности Российской Федерации Николая Патрушева уведомлено о подозрении в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

Источник: сообщение Офиса генерального прокурора в Telegram

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Детали: По данным следствия, российский высокопоставленный чиновник, являясь представителем власти государства-агрессора, действуя по предварительному сговору с другими соучастниками для реализации заранее разработанного плана по нарушению территориальной целостности Украины, на внеочередном заседании Совбеза РФ 21 февраля 2022 года публично призвал к необходимости признания Россией суверенитета полностью ими контролируемых псевдообразований "ДНР" и "ЛНР".

Досудебное расследование по уголовному производству против Николая Патрушева осуществляется Главным следственным управлением Службы безопасности Украины.

В ОГП добавили, что продолжают системную работу по привлечению к уголовной ответственности всех российских чиновников, причастных к посягательству на территориальную целостность Украины, разрешению и ведению войны против нашей страны.

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Ранее к уголовной ответственности привлечены заместитель председателя Совбеза РФ и еще 8 его членов.

Справка: "Совет безопасности" РФ формируется российским президентом Владимиром Путиным. Члены "Совбеза" назначаются Путиным, который является главой российского "Совбеза". Непосредственно Путину подчинен секретарь "Совбеза" Николай Патрушев.