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Окупанти в Маріуполі знімають фейки з музейними експонатами – радник мера

Роман ПетренкоСубота, 30 квітня 2022, 16:54
скріншоти андрющенка

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що росіяни почали використовувати розграбовані музейні експонати для фейкових новин.

Джерело: Андрющенко у Telegram

Пряма мова Андрющенка: "Сьогодні по російських пабліках масово пішло це фото, як наче "трофей здобутий в бою в українських військових".

Насправді ця медаль є одним з експонатів Маріупольського краєзнавчого музею. Яку було викрадено днями разом з картинами Куїнджі та унікальною бібліотекою".

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Теми: МаріупольпропагандаРосіявійна
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