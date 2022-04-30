Окупанти в Маріуполі знімають фейки з музейними експонатами – радник мера

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що росіяни почали використовувати розграбовані музейні експонати для фейкових новин.

Джерело: Андрющенко у Telegram

Пряма мова Андрющенка: "Сьогодні по російських пабліках масово пішло це фото, як наче "трофей здобутий в бою в українських військових".

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Насправді ця медаль є одним з експонатів Маріупольського краєзнавчого музею. Яку було викрадено днями разом з картинами Куїнджі та унікальною бібліотекою".