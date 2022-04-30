Оккупанты в Мариуполе снимают фейки с музейными экспонатами – советник мэра
Суббота, 30 апреля 2022, 16:54
Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что россияне начали использовать разграбленные музейные экспонаты для фейковых новостей.
Источник: Андрющенко в Telegram
Прямая речь Андрющенко: "Сегодня по российским пабликам массово пошло это фото, как трофей добытый в бою у украинских военных.
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На самом деле эта медаль является одним из экспонатов Мариупольского краеведческого музея. Которая была похищена на днях вместе с картинами Куинджи и уникальной библиотекой".