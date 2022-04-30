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На Харківщині орудують шахраї – пропонують "евакуацію" з окупації

Світлана КізіловаСубота, 30 квітня 2022, 17:10

За пропозиціями евакуювати мешканців тимчасово окупованої Борівської громади у Харківській області на підконтрольну Україні територію можуть переховуватись шахраї.

Джерело: Борівська селищна рада у Facebook

Дослівно: "Останнім часом з’являються повідомлення від "перевізників", які пропонують послугу з евакуації населення з окупованих територій.  За свою послугу вони просять оплату наперед на банківську карту. Такі пропозиції мають усі ознаки шахрайства. Разом з тим, реальні перевізники з м. Куп’янськ вважають наразі евакуацію з окупованої Борівської громади на території, підконтрольні українській владі, неможливою".

Деталі: У селищній раді просять мешканців громади бути обережними, критично оцінювати ситуацію та не перераховувати гроші незнайомим людям, щоб не стати жертвами шахраїв.

У селищній раді також зазначають, що, виходячи з досвіду евакуації з інших тимчасово окупованих територій, мешканців, які вирішили виїхати з території громади, будуть ретельно обшукувати на ворожих блокпостах, оглядати їх речі та вивчати вміст телефонів.

"На ворожих блокпостах російські військові проводять ретельний огляд речей та людей, що евакуюються. Чоловіків роздягають до пояса і перевіряють наявність слідів користування зброєю та татуюваннями. Жінок обшукують. Вивчають вміст телефонів, потім їх можуть відібрати", - попереджають чиновники.

Теми: Харківська областьокупація
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