Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

На Харківщині орудують шахраї – пропонують "евакуацію" з окупації

Світлана КізіловаСубота, 30 квітня 2022, 17:10

За пропозиціями евакуювати мешканців тимчасово окупованої Борівської громади у Харківській області на підконтрольну Україні територію можуть переховуватись шахраї.

Джерело: Борівська селищна рада у Facebook

Дослівно: "Останнім часом з’являються повідомлення від "перевізників", які пропонують послугу з евакуації населення з окупованих територій.  За свою послугу вони просять оплату наперед на банківську карту. Такі пропозиції мають усі ознаки шахрайства. Разом з тим, реальні перевізники з м. Куп’янськ вважають наразі евакуацію з окупованої Борівської громади на території, підконтрольні українській владі, неможливою".

Реклама:

Деталі: У селищній раді просять мешканців громади бути обережними, критично оцінювати ситуацію та не перераховувати гроші незнайомим людям, щоб не стати жертвами шахраїв.

У селищній раді також зазначають, що, виходячи з досвіду евакуації з інших тимчасово окупованих територій, мешканців, які вирішили виїхати з території громади, будуть ретельно обшукувати на ворожих блокпостах, оглядати їх речі та вивчати вміст телефонів.

"На ворожих блокпостах російські військові проводять ретельний огляд речей та людей, що евакуюються. Чоловіків роздягають до пояса і перевіряють наявність слідів користування зброєю та татуюваннями. Жінок обшукують. Вивчають вміст телефонів, потім їх можуть відібрати", - попереджають чиновники.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Харківська областьокупація
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У Бєлгородській області відбулися бойові зіткнення, знищено опорний пункт росіян – ГУР

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі

Кулеба назвав історичною домовленість Шольца й Орбана щодо голосування

НАЗК вилучило Raiffeisen Bank зі списку спонсорів війни

фотоАвтобус з України із 54 пасажирами перекинувся у Словаччині

Усі новини...
Харківська область
Керівник фонду з Харківщини попався на двох схемах виїзду чоловіків за кордон
Окупанти обстріляли Слов’янськ та Борову на Харківщині, є загиблий та поранений
"Киць, будь ласка, поїхали, поки є можливість". Як цивільні наважуються вдруге виїжджати з-під Куп'янська
Останні новини
20:12
Премія есеїстики імені Шевельова оголосила переможця
20:04
Північна Корея запустила в море балістичну ракету
19:41
Німеччина з жовтня зареєструвала понад 4000 злочинів, пов’язаних з війною на Близькому Сході
19:22
На Авдіївському напрямку в неділю відбито 25 ворожих атак – Генштаб
19:12
Німеччина та Грузія підпишуть міграційну угоду
19:02
У Бєлгородській області відбулися бойові зіткнення, знищено опорний пункт росіян – ГУР
18:53
ФОТОАстронавт із МКС зробив знімок гігантських айсбергів, які пливуть в океані
18:44
Лондон та Берлін розповіли, яким бачать майбутнє Cектору Гази
18:40
Партія Путіна підтримала його на виборах, він згадав про "кольорові перевороти"
18:21
ФОТОПричепив на бороду 187 льодяників: американець встановив світовий "різдвяний" рекорд
Усі новини...
Реклама: