На Харьковщине орудуют мошенники - предлагают "эвакуацию" из оккупации

За предложениями эвакуировать жителей временно оккупированной Боровской громады в Харьковской области на подконтрольную Украине территорию могут скрываться мошенники.

Источник: Боровский поселковый совет в Facebook

Дословно: "В последнее время появляются сообщения от "перевозчиков", предлагающих услугу эвакуации населения с оккупированных территорий. За свою услугу они просят оплату вперед на банковскую карту. Такие предложения имеют все признаки мошенничества. Реальные перевозчики из г. Купянска считают эвакуацию из оккупированной Боровской громады на территории, подконтрольные украинским властям, невозможной".

Детали: В поссовете просят жителей громады быть осторожными, критически оценивать ситуацию и не перечислять деньги незнакомым людям, чтобы не стать жертвами мошенников.

В поссовете также отмечают, что исходя из опыта эвакуации с других временно оккупированных территорий, жителей, решивших выехать с территории громады, будут тщательно обыскивать на вражеских блокпостах, осматривать их вещи и изучать содержимое телефонов.

"На вражеских блокпостах российские военные проводят тщательный осмотр вещей и эвакуируемых людей. Мужчин раздевают до пояса и проверяют наличие следов пользования оружием и татуировками. Женщин обыскивают. Изучают содержимое телефонов, затем их могут отобрать", - предупреждают чиновники.