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Макрон пообіцяв Зеленському посилити підтримку України озброєнням - ЗМІ

"Європейська правда"Субота, 30 квітня 2022, 17:26

Президент Франції Еммануель Макрон у телефонній розмові з президентом Володимиром Зеленським пообіцяв "посилити підтримку України в оборонному озброєнні та гуманітарній допомозі".

Про це повідомляє телеканал BFMTV із посиланням на джерела в Єлисейському палаці, пише "Європейська правда".

Крім продовження військової та гуманітарної допомоги, Макрон пообіцяв, що місія французьких експертів зі збору доказів військових злочинів допоможе працювати міжнародному правосуддю.

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Макрон ще раз заявив Зеленському про свою "глибоку стурбованість" продовженням російських бомбардувань в Україні.

Глава французької держави сказав, що він особливо стурбований обстрілом, який стався в четвер у Києві під час візиту генсека ООН, а також ситуацією в Маріуполі, незважаючи на його неодноразові заклики до Путіна створити гуманітарні коридори.

Макрон підтвердив своєму українському колезі бажання активно працювати над "відновленням суверенітету та територіальної цілісності України" та нагадав про готовність Франції зробити свій внесок в угоду про гарантії безпеки України.

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Зеленський повідомив, що під час розмови обговорювали оборонну співпрацю і взаємодію на шляху України до членства в ЄС.

"Вдячні за гуманітарну допомогу, готовність лікувати українських воїнів. Цінуємо рішення продовжити роботу французької місії з допомоги у розслідуванні злочинів РФ", - написав він у Twitter.

Теми: МакронФранціязброяЗеленський
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