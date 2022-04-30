Макрон пообещал Зеленскому усилить поддержку Украины вооружением - СМИ

Президент Франции Эммануэль Макрон в телефонном разговоре с президентом Владимиром Зеленским пообещал "усилить поддержку Украины в оборонном вооружении и в гуманитарной помощи".

Об этом сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на источники в Елисейском дворце, пишет "Европейская правда".

Помимо продолжения военной и гуманитарной помощи, Макрон пообещал, что миссия французских экспертов по сбору доказательств военных преступлений поможет работать международному правосудию.

Макрон еще раз заявил Зеленскому о своей "глубокой озабоченности" продолжением российских бомбардировок в Украине.

Глава французского государства сказал, что он особенно обеспокоен обстрелом, который произошел в четверг в Киеве во время визита генсека ООН, а также ситуацией в Мариуполе, несмотря на его неоднократные призывы к Владимиру Путину создать гуманитарные коридоры.

Макрон подтвердил своему украинскому коллеге свое желание активно работать над "восстановлением суверенитета и территориальной целостности Украины" и напомнил о готовности Франции внести свой вклад в соглашение о гарантиях безопасности Украины.

Зеленский сообщил, что во время разговора обсуждали оборонное сотрудничество и взаимодействие на пути Украины к членству в ЕС.

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"Благодарны за гуманитарную помощь, готовность лечить украинских воинов. Ценим решение продолжить работу французской миссии по помощи по расследованию преступлений РФ", - написал он в Twitter.