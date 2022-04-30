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Пентагон показав відправку бронетранспортерів М113 в Україну

"Європейська правда"Субота, 30 квітня 2022, 18:19

Міністерство оборони США розпочало завантаження гусеничних бронетранспортерів M113 для відправлення їх в Україну.

Пентагон опублікував у Twitter відео із процесом завантаження бронемашин на причепи вантажівок, пише "Європейська правда".

"Американські військові перевантажують бронетранспортери M113, які прямують до України, на причепи вантажівок", - йдеться у підписі до відео.

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У Пентагоні зазначили, що завантаження відбувається у Форті Stewart у штаті Джорджія.

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Нагадаємо, Конгрес США схвалив законопроєкт щодо відновлення програми часів Другої світової війни. Новий законопроєкт дозволить більш ефективно надсилати зброю, боєприпаси та обладнання в Україну.

Документ, відомий як Закон про ленд-ліз про оборону демократії України від 2022 року, прискорить передачу в Україну важливого військового обладнання та інших критичних поставок за рахунок скорочення бюрократичної тяганини. Він дозволяє де-факто дарувати обладнання з положеннями, які передбачають, що країни-одержувачі виплатять їх вартість США пізніше.

Читайте детальніше: Новий рівень допомоги США: що змінить для України відкриття ленд-лізу

Теми: СШАУкраїназброя
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