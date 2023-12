Пентагон показал отправку бронетранспортеров М113 в Украину

Министерство обороны США приступило к погрузке гусеничных бронетранспортеров M113 для отправки их в Украину.

Пентагон опубликовал в Twitter видео с погрузкой бронемашин на прицепы грузовиков, пишет "Европейская правда".

"Американские военные перегружают бронетранспортеры M113, направляющиеся в Украину, на прицепы грузовиков", - говорится в подписи к видео.

.@USArmy soldiers move M113 Armored Personnel Carriers bound for 🇺🇦 Ukraine onto truck trailers at @USAGStewartHAAF, Georgia. pic.twitter.com/P2cvS9bbE3