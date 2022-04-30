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Пентагон показал отправку бронетранспортеров М113 в Украину

"Европейская правда"Суббота, 30 апреля 2022, 18:19

Министерство обороны США приступило к погрузке гусеничных бронетранспортеров M113 для отправки их в Украину.

Пентагон опубликовал в Twitter видео с погрузкой бронемашин на прицепы грузовиков, пишет "Европейская правда".

"Американские военные перегружают бронетранспортеры M113, направляющиеся в Украину, на прицепы грузовиков", - говорится в подписи к видео.

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В Пентагоне отметили, что погрузка происходит в Форте Stewart в штате Джорджия.

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Напомним, Конгресс США одобрил законопроект о возобновлении программы времен Второй мировой войны. Новый законопроект позволит более эффективно отправлять оружие, боеприпасы и оборудование в Украину.

Документ, известный как Закон о ленд-лизе об обороне демократии Украины от 2022 года, ускорит передачу в Украину важного военного оборудования и других критических поставок за счет сокращения бюрократических проволочек. Он позволяет де-факто дарить оборудование с положениями, предусматривающими, что страны-получатели выплатят их стоимость США позже.

Читайте подробнее: Новый уровень помощи США: что изменит для Украины открытие ленд-лиза

Темы: СШАУкраинаоружие
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