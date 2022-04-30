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Будемо штурмувати Дніпропетровщину, підтягнули авіацію – перехоплення дзвінка окупанта

Мазуренко Альона Субота, 30 квітня 2022, 20:12

У новому перехоплені дзвінка окупант розповідає дружині про плани штурмувати Дніпропетровську область і зізнається у мародерстві.

Джерело: головне управління розвідки 

Деталі: Українські розвідники повідомляють, що окупанта, чию розмову перехопили, звуть Руслан, він мобілізований з території так званої "ДНР".

Окупант розповів дружині, що найближчим часом планується новий наступ на Дніпропетровщину: "Будемо штурмувати Дніпропетровську область. Підтягнулися літаки, авіація".

За словами ворога, попередні плани – повернутися додому після трьох місяців війни, не справдились і тепер орієнтовна дата закінчення служби це кінець серпня – початок вересня.

Також він розповів, що вони вкрали сім сонячних батарей.

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Дружина загарбника скаржиться, що з травня їй не будуть виплачувати зарплатню (вона вихователь дитячого садка). Мовляв, їх і так годують та забезпечують господарськими товарами.

Чоловік запевняє, що скоро все зміниться, адже "Поклали багато пацанів. Мовчати ніхто не буде. Багато чого надивився. У нас республіки зажерлись дуже сильно. Тут у всіх такий настрій. Все це безслідно не минеться, коли всі ми додому повернемось. Що вони зробили, скільки пацанів перебили, скільки скалічили".

На що дружина відповідає: "Ось тому я і не хочу хлопчика. Щоб ось так якісь тварюки забрали просто".

Українські розвідники заначають, що ані чоловік, ані дружина, при всьому своєму обуренні, жодним чином не засуджують причину своїх негараздів – війну та масові вбивства і ставляться до цього просто як до чергової "роботи".

Теми: розвідкаДніпропетровська областьокупаціявійна
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