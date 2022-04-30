Будем штурмовать Днепропетровщину, подтянули авиацию – перехват звонка оккупанта

В новом перехваченном звонке оккупант рассказывает жене о планах штурмовать Днепропетровскую область и признается в мародерстве.

Источник: главное управление разведки

Детали: Украинские разведчики сообщают, что оккупанта, чей разговор перехватили, зовут Руслан, он мобилизован с территории так называемой "ДНР".

Оккупант рассказал жене, что в ближайшее время планируется новое наступление на Днепропетровщину: "Будем штурмовать Днепропетровскую область. Подтянулись самолеты, авиация".

По словам врага, предварительные планы – вернуться домой после трех месяцев войны, не оправдались и теперь ориентировочная дата окончания службы – это конец августа – начало сентября.

Также он рассказал, что они украли семь солнечных батарей.

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Жена захватчика жалуется, что с мая ей не будут выплачивать зарплату (она воспитатель детсада). Мол, их и так кормят и снабжают хозяйственными товарами.

Муж уверяет, что скоро все изменится, ведь "Положили много пацанов. Молчать никто не будет. Многое насмотрелся. У нас республики зажрались очень сильно. Здесь у всех такое настроение. Все это бесследно не пройдет, когда все мы домой вернемся. Что они сделали, сколько пацанов перебили, сколько искалечили".

На что жена отвечает: "Вот поэтому я и не хочу мальчика. Чтобы вот так какие-нибудь твари забрали просто".

Украинские разведчики отмечают, что ни муж, ни жена, при всем своем возмущении, никоим образом не осуждают главную причину своих невзгод – войну и массовые убийства и относятся к этому просто как к очередной "работе".