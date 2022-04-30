Фінляндія готується до припинення постачання російського газу в травні - ЗМІ

Уряд та компанії Фінляндії готуються до припинення постачання природного газу з Росії у травні.

Про це повідомляє видання Helsingin Sanomat, пише "Європейська правда".

Причина полягає у вимогах Росії щодо порядку оплати поставок. За даними видання, російська компанія "Газпром" оголосила, що згода на нові вимоги щодо оплати є умовою для продовження безперебійного постачання газу.

Реклама:

Фінське керівництво однозначно заявляло, що платити у рублях не буде. "Газпром" попросив фінську державну газову компанію Gasum відповісти на вимоги до 20 травня.

За даними джерел у ЄС, цей термін є таким самим для багатьох інших країн Євросоюзу, повідомляє видання.

Не виключено, що 21 травня постачання російського газу до Фінляндії і більшу частину Європи буде припинено. За офіційними оцінками, існуючої газової інфраструктури Фінляндії, тобто естонського газопроводу та терміналів СПГ, буде недостатньо для заміни російського газу.

ВІДЕО ДНЯ

Газ відіграє набагато меншу роль в енергетичному балансі Фінляндії, ніж у країнах Центральної та Південної Європи. Минулого року на газ припадало лише близько 5% від загального споживання енергії.

В основному очікуються проблеми для промисловості, де газ використовується не як джерело енергії, а як сировина для технологічних процесів. Дві третини газу у Фінляндії використовують промисловість. Найбільшими користувачами є компанії хімічної та лісової промисловості.

Читайте також - Швидше за санкції: чим завершиться газова війна між Росією та ЄС