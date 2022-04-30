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Фінляндія готується до припинення постачання російського газу в травні - ЗМІ

"Європейська правда"Субота, 30 квітня 2022, 21:20
Фінляндія готується до припинення постачання російського газу в травні - ЗМІ
фото ілюстративне: getty images

Уряд та компанії Фінляндії готуються до припинення постачання природного газу з Росії у травні.

Про це повідомляє видання Helsingin Sanomat, пише "Європейська правда".

Причина полягає у вимогах Росії щодо порядку оплати поставок. За даними видання, російська компанія "Газпром" оголосила, що згода на нові вимоги щодо оплати є умовою для продовження безперебійного постачання газу.

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Фінське керівництво однозначно заявляло, що платити у рублях не буде. "Газпром" попросив фінську державну газову компанію Gasum відповісти на вимоги до 20 травня.

За даними джерел у ЄС, цей термін є таким самим для багатьох інших країн Євросоюзу, повідомляє видання.

Не виключено, що 21 травня постачання російського газу до Фінляндії і більшу частину Європи буде припинено. За офіційними оцінками, існуючої газової інфраструктури Фінляндії, тобто естонського газопроводу та терміналів СПГ, буде недостатньо для заміни російського газу.

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Газ відіграє набагато меншу роль в енергетичному балансі Фінляндії, ніж у країнах Центральної та Південної Європи. Минулого року на газ припадало лише близько 5% від загального споживання енергії.

В основному очікуються проблеми для промисловості, де газ використовується не як джерело енергії, а як сировина для технологічних процесів. Дві третини газу у Фінляндії використовують промисловість. Найбільшими користувачами є компанії хімічної та лісової промисловості.

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Теми: ФінляндіягазРосіяГазпром
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